Descubra quanto rende na poupança o prêmio milionário de R$ 54 milhões da Mega-Sena

O prêmio da Mega-Sena acumulou novamente, e agora está no valor de R$ 54 milhões, que poderá ser colocado na poupança para render mensalmente. O próximo sorteio, ocorrerá hoje (22), na cidade de São Paulo.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

No sorteio anterior, de número 2575, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, que foram 04-12-14-41-46-53. Porém, 69 apostas ganharam na quina, com prêmios individuais de R$ 61.915,50, e 5.767 acertaram a quadra, com cada pessoa recebendo R$ 1.058,27.

Quanto rende o prêmio da Mega-Sena

Caso o sorteio da Mega-Sena, de número 2576, tenha um ganhador do prêmio máximo, ele deve sacar o dinheiro em até 90 dias após a data do sorteio, de forma presencial em uma agência da Caixa Econômica Federal. O vencedor deve apresentar o comprovante de aposta, o documento de identidade com CPF e o número da conta bancária. O processo será conduzido por um funcionário da agência e o valor será liberado em, pelo menos, dois dias úteis.

Com o prêmio da Mega-Sena em mãos, o ganhador pode gastá-lo da maneira que desejar ou investir para obter rendimentos constantes, como na poupança. A renda da poupança é definida com base na taxa Selic. Atualmente, com a taxa em 13,75% ao ano, o segundo cenário de rendimento está em vigor. Se o vencedor da Mega-Sena decidir colocar os R$ 54 milhões na poupança, ele receberá cerca de R$ 270 mil já no primeiro mês.

