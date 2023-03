Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2576 e prêmio vai a R$ 63 milhões; aposta de Sete Lagoas acerta a quina

O resultado da Mega-Sena 2576 com prêmio de R$ 53.070.858,80 milhões foi divulgado nesta quarta-feira (22), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 63 milhões no próximo sorteio que será realizado no sábado (25).

Os números sorteados hoje foram: 29 - 32 - 33 - 35 - 38 - 43

Foto: Reprodução Internet

111 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 44.581,85. Os 7.105 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 994,99 cada.

Dez apostas feitas em Minas Gerais, sendo uma de Sete Lagoas acertaram a quina do concurso 2576 da Mega-Sena sorteado na noite dessa quarta-feira (22), em São Paulo. Dois dos ganhadores são de Belo Horizonte, e os restantes de Central de Minas, Itaúna, Machado, Muriaé, Passos, Uberaba e Vespasiano, além, é claro, o Sete Lagoas.