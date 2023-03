Violência em escolas no Brasil: Mais um caso de agressão é registrado no Rio de Janeiro

Outros estudantes da Escola Municipal Manoel Cícero, na Zona Sul da capital carioca, contiveram o jovem de 15 anos.

Foto: Google Maps/Reprodução

Menos de dois dias após um trágico caso de violência em uma escola em São Paulo, foi registrado outro ataque em uma escola municipal no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28). Um adolescente de 15 anos tentou esfaquear colegas dentro da sala de aula na Escola Municipal Manoel Cícero, localizada na Zona Sul da capital carioca. O agressor acabou se ferindo no processo e foi levado para o Hospital Miguel Couto para tratar um corte no supercílio. As testemunhas do ataque estão prestando depoimentos na 15ª DP.

Além disso, também nesta terça-feira, uma mulher ameaçou a diretora de uma escola na região da Penha, em São Paulo, com uma faca. Ela estava furiosa após ter perdido o auxílio do governo devido a faltas recorrentes de sua filha, que é estudante da unidade escolar. A mulher, de 47 anos, foi detida por seguranças da escola e posteriormente liberada depois que a queixa foi registrada como crime de menor potencial ofensivo no 10º Distrito Policial da Polícia Civil.

Da redação