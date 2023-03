Homem compra iPhone pela internet e recebe quebra-cabeça dos ‘Três Porquinhos’ no lugar

Um jornalista de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco, foi surpreendido no último sábado (25) ao receber uma encomenda que havia pedido no site da Amazon. No lugar do iPhone 11 que comprou para o pai no dia 20 deste mês, Eduardo Sena conta ter recebido um quebra-cabeça dos Três Porquinhos de R$ 36.

Foto: Reprodução/Internet

Ao BHAZ, o jornalista conta que até o momento não recebeu o reembolso dos R$ 2.899 investidos no produto. Ele disse já ter entrado em contato com a empresa pelo site, telefone e email, mas que ainda não tem nenhuma previsão de quando o dinheiro será devolvido.

“No sábado chegou a caixa e fui abrir pra ver, porque um dia depois que encomendei teve um caso em Recife de um cara que comprou um iPhone e veio uma lavanda infantil. Quando abri a caixa, vi o quebra-cabeça e pendei que o celular estava lá dentro para despistar, não acreditei que aquilo estava acontecendo comigo”, disse ele.

‘Só quero o dinheiro de volta’

O pai só soube do ocorrido nesta terça-feira (28), e está muito frustrado com a experiência. Ele chegou a questionar o filho se era mesmo seguro comprar pelo site, já que nunca tinha adquirido produtos pela plataforma.

“Ele sempre queria comprar um iPhone novo, estava na expectativa. Disse para ele que está tudo encaminhado, que acredito que vão resolver. Mas ontem me mandaram uma mensagem me dando cinco dias úteis para me responderem um email”, conta.

O BHAZ procurou a Amazon para obter um posicionamento sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. Eduardo disse que não pretende levar o caso à justiça ou para a polícia.

“Eu não tô com aquela coisa de ódio. Vários advogados me procuraram, mas eu não tenho essa energia. Eu também não tenho tempo de ir na delegacia do consumidor. Não quero um real a mais, só quero o dinheiro de volta”, desabafa.

Com BHAZ