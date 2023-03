Entenda o que muda com o arcabouço fiscal anunciado pelo governo

Nova medida fiscal anunciada pelo ministro Fernando Haddad nesta quinta-feira (30) substituirá o atual teto de gastos em vigor desde 2016.

Foto: Ilustrativa

O arcabouço fiscal é um conjunto de medidas e regras que o governo utiliza para controlar suas finanças e garantir previsibilidade para a economia do país. A nova regra fiscal, anunciada recentemente, substituirá o teto de gastos que limita o crescimento das despesas ao ano anterior, corrigido pela inflação oficial.

O descontrole fiscal pode levar a um aumento da dívida pública, juros altos e inflação, por isso é importante que as contas públicas estejam sob controle e tenham regras claras para manter a confiança dos cidadãos, empresas e investidores. O teto de gastos foi criado para controlar as despesas públicas, mas foi descumprido várias vezes.

No final do ano passado, a Emenda Constitucional da Transição permitiu a exclusão de até R$ 168 bilhões do teto de gastos deste ano, incluindo investimentos federais e o novo Bolsa Família.

Novas regras

As novas regras fiscais combinam um limite de despesas mais flexível com uma meta de resultado primário, limitando o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores, com um limite superior e um piso para a oscilação da despesa.

Há mecanismos de punição para impedir o descumprimento dessa rota de crescimento, incluindo a redução do limite de gastos para o ano seguinte se o resultado primário ficar abaixo do limite mínimo da banda. O novo arcabouço também prevê um piso para investimentos e permite o uso de excedentes do superávit primário para obras públicas. O limite de 70% está baseado nas receitas passadas, não nas estimativas futuras.

Confira os principais pontos do novo marco fiscal:

Limite de crescimento da despesa primária a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores

Limite superior e inferior dentro dessa trilha de 70% do aumento de receita

Mecanismo de ajuste para impedir o aumento dos gastos em momentos de crescimento econômico e a queda dos gastos em caso de baixo crescimento

Aplicação de mecanismos de punição. Caso o resultado primário fique abaixo do limite mínimo da banda, o crescimento das despesas para o ano seguinte cai de 70% para 50% do crescimento da receita.

Promessa de zerar déficit primário em 2024, com superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026

Meta de resultado primário terá banda de flutuação, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para cada ano

Excedente de superávit primário acima do teto da banda poderá ser usado para investimentos

Promessa de que dívida pública bruta subirá levemente até 2026 e depois será estabilizada

Exceções apenas para gastos instituídos pela Constituição, como o Fundeb e o piso nacional da enfermagem. Essas despesas não podem ser regulamentadas por lei complementar

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Agência Brasil