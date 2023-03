Violência nas escolas: adolescente é esfaqueado por colega no Pará

Um adolescente foi esfaqueado nessa quinta-feira (30) em uma escola de Belém, no Pará, por um colega de sala. O caso ocorreu na Escola Estadual Palmira Gabriel.

Foto: Reprodução/Internet

A vítima é um aluno do 1º ano do ensino médio. Ela foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada para o Hospital Geral de Belém, onde passou por uma cirurgia. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Após o ataque, as aulas foram suspensas e os estudantes foram retirados da instituição. Policiais do 10º Batalhão atenderam a ocorrência e o agressor foi encaminhado para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), subordinada à Polícia Civil do Pará.

Na mochila do adolescente, foram encontrados outros materiais perfurantes.

A Secretaria de Estado de Educação do Pará lamentou o ocorrido.

