Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena nº 2579 e prêmio vai a R$ 37 milhões; veja números sorteados

O resultado da Mega-Sena 2579 com prêmio de R$ 4.312.947,28 milhões foi divulgado neste sábado (1º), em São Paulo.

Os números sorteados hoje foram: 05 - 10 - 26 - 35 - 38 - 44

Foto: Reprodução Internet

109 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 21.479,95. Os 5.186 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 644,95 cada.

+Milionária acumula mais uma vez



Sorteada neste sábado com prêmio de R$ 34 milhões, a +Milionária acumulou mais uma vez e segue sem vencedores no prêmio principal. No sorteio do próximo sábado (8), o prêmio estimado é de R$ 35 milhões.

As dezenas sorteadas na +Milionária hoje foram: 07 - 20 - 22- 25 - 43 - 45, e os trevos foram: 02 e 05. Para ganhar a bolada, é preciso acertar as seis dezenas (entre 50 números) e ainda os dois trevos (entre 6 números).

Quina e Lotofácil



A Quina 6115 também não teve acertadores das cinco dezenas e vai pagar R$ 7 milhões no próximo sorteio que será na segunda-feira (03). As dezenas que saíram hoje foram: 02 - 17 - 59 - 62 - 80.

A Lotofácil 2778, com prêmio acumulado em R$ 4,5 milhões, também foi sorteada hoje e teve sete apostas ganhadoras. Cada uma delas vai receber R$ 550.881,99.

O resultado foi: 01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25.

Da Redação com Valorinveste