Caixa libera consulta ao lote extra do PIS: Veja como receber

Imagem: Reprodução

A partir desta quarta-feira (5), a Caixa Econômica Federal disponibiliza a consulta ao abono do Programa de Integração Social (PIS) para mais 2,7 milhões de trabalhadores, que fazem parte do lote extra de pagamento deste ano. Os profissionais da iniciativa privada que têm direito ao benefício receberão os valores a partir do dia 17, por meio de depósito em conta para os clientes da Caixa, pelo Caixa Tem, nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

A inclusão dos novos beneficiários do lote extra ocorreu após correção dos dados enviados pelos empregadores por meio da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do eSocial. Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego, havia divergências em cadastros, que agora foram atualizados.

O trabalhador que atende aos seguintes critérios poderá ter direito ao abono do PIS no ano de 2023, com referência ao ano-base de 2021:

Tenha exercido atividade remunerada com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias durante o ano de 2021.

Tenha recebido uma média de até dois salários mínimos.

Esteja inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Tenha seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

Para os demais casos, será seguido o calendário de pagamento de 2023, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

Como receber o pagamento?

Para receber o pagamento, é necessário que o trabalhador verifique se está incluído no lote extra. Os trabalhadores nascidos entre janeiro e abril que teriam direito ao pagamento em fevereiro e março devem solicitar a liberação por meio dos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, das Superintendências Regionais do Trabalho ou enviando um email para o endereço específico do seu estado.

Para enviar o email, é importante substituir a sigla "uf" pelo estado onde o trabalhador mora. Por exemplo, para quem reside em Minas Gerias, o email correto é trabalho.mg@economia.gov.br. Em caso de dúvidas, o trabalhador pode entrar em contato com o número 158 para obter mais informações.

Veja como consultar o recebimento do PIS pago pela Caixa:

Utilizando o App Caixa Tem

Utilizando o App Caixa Trabalhador

Através do atendimento telefônico da Caixa: 0800-7260207

Utilizando o aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Acessando o portal www.gov.br

Veja como consultar o pagamento na Carteira de Trabalho Digital:

Pela internet:

Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br".

e clique em "Entrar com gov.br". Faça login utilizando seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso ainda não tenha cadastro, é possível criá-lo no mesmo site.

Em seguida, clique na opção "Abono Salarial".

Na próxima tela, será possível visualizar a informação sobre se o trabalhador tem direito ou não ao benefício.

Pelo Aplicativo:

Caso não tenha o aplicativo Carteira de Trabalho Digital instalado em seu celular ou tablet, faça o download na loja de aplicativos.

Faça login utilizando seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso ainda não tenha cadastro, é possível criá-lo no mesmo site.

Na tela inicial do aplicativo, clique em "Abono Salarial - Consultar". Se a opção não aparecer, acesse o menu na parte inferior da tela e depois selecione "Benefícios e Abono Salarial".

Na próxima página, será possível visualizar as informações sobre os valores a receber do abono salarial.

