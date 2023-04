Três meninos e uma menina foram as vítimas que morreram no ataque à creche de Blumenau

O homem de 25 anos que invadiu e matou quatro crianças em creche de Blumenau, na manhã desta quarta-feira (5/4), matou três meninos e uma menina com golpes de machadinha. Ele invadiu a unidade de ensino pulando o muro. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, as forças de segurança investigam se houve a participação de mais pessoas no ataque.

Foto: Reprodução internet

As crianças mortas foram identificadas como Bernardo Cunha Machado, de 5 anos; Bernardo Pabest da Cunha, 4; Larissa Maia Toldo, 7; e Enzo Marchesin Barbosa, de 4 anos. Além das mortes, o ataque deixou outras cinco crianças feridas. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 9h para atender a ocorrência.

As crianças foram mortas no parque da creche. "A gente quer identificar se tem mais algum participante, se mais alguém participou, como ele tramou esse plano, onde ele obteve informações", disse o delegado-geral, em entrevista coletiva. O homem fugiu da creche e se apresentou em um quartel da Polícia Militar logo depois. Ele segue preso.

A prefeitura de Blumenau, Mário Hildebrandt, informou que vai instalar um comitê de crise para acompanhar o caso e delimitar as ações. Segundo o prefeito Mário Hildebrandt, o foco do governo será o atendimento e apoio das famílias das vítimas. "Vamos nos organizar para buscar as melhores ações", disse. O município decretou 30 dias de luto em razão da tragédia.

"A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica também estão no local atuando dentro das suas competências. As secretarias de Educação e Saúde também estão mobilizadas", disse o governo de Santa Catarina. As aulas da rede estadual foram suspensas hoje e amanhã.

O governador de santa Catarina, Jorginho Mello, decretou luto oficial de três dias no estado. "É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor", lamentou.

Da Redação com Correio Braziliense