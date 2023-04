Vídeo: surfista brasileiro agride americana com socos no rosto

A surfista americana Sara Taylor foi agredida com socos pelo surfista brasileiro, o capixaba João Paulo Azevedo, enquanto surfavam em Bali, na Indonésia. A briga começou por causa de uma onda. Pelas redes sociais, pessoas questionaram a ação do brasileiro e pediram por justiça.

Foto: Reprodução/Internet

Os vídeos das agressões foram publicados nessa quarta-feira (5) e mostram a surfista sendo atingida com socos no rosto, quando eles ainda estavam no mar. As agressões terminaram na praia e foram testemunhadas por outras pessoas.

Conforme informações do g1, a surfista estava no mar e tentava pegar a mesma onda que o brasileiro. Os dois se esbarram, mas a americana consegue seguir na onda, e o outro surfista acabada saindo. Depois disso, o brasileiro vai até a surfista, que estava no mar e em cima da prancha, e a atinge com um soco na cabeça.

Nas redes sociais, o vídeo viralizou e vários surfistas brasileiros conhecidos internacionalmente se manifestaram repudiando o comportamento. Outros surfistas do país também se manifestaram, identificando JP e falando que ele não representa o espírito do brasileiro. O surfista é de Vila Velha, na Grande Vitória, e mora em Bali desde 2019.

Com Itatiaia