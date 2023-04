Aposta de valor mínimo fatura sozinha prêmio de R$ 46,5 milhões da Mega-Sena; veja números sorteados

Um aposta de São Paulo (SP) faturou sozinha o prêmio de R$ 46.558.149,50 milhões da Mega-Sena 2581. O resultado foi divulgado neste sábado (8), em São Paulo. Apostador fez um jogo simples, com seis dezenas, na Lotérica Guaipá, na Vila Leopoldina, e gastou R$ 4,50.

Os números sorteados hoje foram: 14 - 17 - 32 - 36 - 39 - 60

Foto: Reprodução Internet

239 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 18.062,58. Os 6.605 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 933,69 cada.

Resultado da Dupla de Páscoa



Mais cedo, a Caixa divulgou o resultado da Dupla de Páscoa 2023 com prêmio de R$ 34,9 milhões e que não acumula. Veja as dezenas sorteadas para as duas faixas de premiação clicando aqui.

Duas apostas, uma de Feira de Santana (BA) e outra um bolão com 12 cotas em Goiânia (GO), cravaram as seis dezenas e vão levar R$ 17,4 milhões cada.

Veja os prêmios e resultados das principais loterias da Caixa deste sábado:



Dupla de Páscoa - prêmio de R$ 34,9 milhões (prêmio não acumula)

- Primeiro sorteio: 03 - 04 - 21 - 23 - 28 - 32

- Segundo sorteio: 05 - 15 - 19 - 21 - 34 - 39

+Milionária - R$ 35 milhões

- Dezenas: 02 - 11 - 16 - 17 - 29 - 46

- Trevos: 02 - 05

Quina 6120 - R$ 3,2 milhões

- Dezenas: 29 - 44 - 62 - 74 - 80

Timemania 1921 - R$ 1,5 milhão

- Dezenas: 07 - 28 - 48 - 56 - 64 - 71 - 80

Time do Coração: Jacuipense (BA)

Lotomania 2452 - R$ 2,5 milhões

- Dezenas: 06 - 07 - 17 - 19 - 20 - 26 - 27 - 30 - 31 - 35 - 52 - 63 - 66 - 68 - 72 - 77 - 81 - 84 - 86 - 98

Lotofácil 2783 - R$ 4,5 milhões

Dezenas: 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Da Redação com Valorinveste