Menino vai para escola de cavalo após bicicleta estragar e vídeo viraliza

Um garotinho de 11 anos parou o trânsito ao ir para a escola nas últimas semanas, em Bangu, no Rio de Janeiro. Com o pneu da bicicleta furado, o pequeno Pedro de Lima teve a ideia de pegar o cavalo de um amigo emprestado para não ter que andar 10 minutos para a aula.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

A cena foi registrada pelo atleta Wal Aiva e publicada nas redes sociais. No vídeo, Pedro aparece uniformizado e com a mochila nas costas enquanto cavalga no animal sem sela e sem arreio. À reportagem, a mãe do garoto, Ana Cristina, disse que só ficou sabendo da peripécia quando o vídeo já tinha viralizado.

“Só fui saber depois que esse rapaz que passou na hora, filmou e postou. O vídeo foi rodando e mandaram pra mim. Quando ele chegou em casa, eu briguei com ele, e ele disse: ‘Ah, mãe eu tava com a perna doendo, eu ia pra escola a pé? Fui e peguei o cavalo do Ismael'”, relembra, entre risadas.

Bicicleta ainda não foi consertada



Segundo a diarista, essa foi a primeira vez que o filho montou à cavalo e ela ficou bastante surpresa com a coragem do garoto. Apesar da fama repentina, a mãe espera que Pedro não repita a aventura.

“A bicicleta ainda não consertamos. O meu esposo começou um trabalho há pouco tempo, ele até pegou um dinheiro, mas não deu ainda pra consertar porque nós temos umas contas pendentes pra pagar. Agora ele tá indo a pé, se ele tá indo pra escola com cavalo, então tá indo bem escondido”, brinca ela.

Veja o vídeo que já tem quase 400 mil visualizações:

Garoto tem pneu de bicicleta furado e troca o transporte por um cavalo para ir para a escola e viraliza na internet pic.twitter.com/kldPXdmaRa — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 10, 2023

