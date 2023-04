Confronto virtual: Ministro da Justiça e Twitter divergem sobre prevenção de ataques em escolas

Durante uma reunião com representantes do governo brasileiro, os representantes do Twitter no Brasil defenderam a permanência de um perfil que contém fotos de assassinos envolvidos em massacres em escolas, o que causou desconforto entre os participantes. A advogada da rede social argumentou que o perfil não viola as políticas de uso da plataforma, mas essa postura foi criticada pelos assessores do ministério, que consideraram a posição do Twitter "bizarra". A reunião foi realizada como parte de uma série de encontros com as principais plataformas digitais do país para discutir a necessidade de aumentar a vigilância sobre conteúdo extremista e hostil em seus domínios, após uma série de ataques em escolas.

Foto: Lionel Bonaventure/AFP/JC

Representantes do Twitter no Brasil causaram desconforto em uma reunião com o governo na segunda-feira, 10, na sede do Ministério da Justiça. Durante o encontro, a advogada da rede social defendeu que um perfil com fotos de assassinos envolvidos em massacres em escolas não violava as políticas de uso da plataforma. Essa posição gerou críticas e levou assessores do ministério a classificar o episódio como "bizarro".

O Twitter tem sido alvo de críticas desde que foi comprado por Elon Musk no ano passado, principalmente devido às mudanças nas regras de moderação de conteúdo que se tornaram cada vez mais permissivas em relação a conteúdos extremistas.

O ministro Flávio Dino iniciou uma série de reuniões com as principais plataformas digitais no país para que redobrem o monitoramento de conteúdo extremista e hostil em seus domínios, após o segundo atentado em escolas no intervalo de duas semanas. O governo rastreou 511 contas do Twitter que faziam algum tipo de apologia à violência e discurso de ódio. O governo pediu à Justiça a remoção de pelo menos 431 contas responsáveis por publicações de conteúdos relacionados a ataques contra escolas, além de cumprir mandados de busca e apreensão e remover vídeos hostis do TikTok.

Procurado pela reportagem, o Twitter respondeu aos questionamentos enviados com um emoji de fezes, uma prática institucionalizada pela empresa após a chegada de Elon Musk. A companhia também já suspendeu dezenas de contas de jornalistas dos principais veículos de imprensa dos Estados Unidos.

Da redação com Estadão.