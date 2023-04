Ataques em escolas no Brasil: o que está por trás desse cenário?

Aumento de ataques em escolas exige atenção das autoridades e aponta para a necessidade de enfrentamento do extremismo de direita e da cooptação de jovens por grupos neonazistas. Pesquisadores apontam para a importância de medidas de prevenção que atuem sobre o cenário virtual e buscam compreender o perfil dos autores dos ataques.

Foto: Anderson Coelho/AFP

Há alguns anos, o Brasil testemunhou um episódio assustador: um jovem de 23 anos invadiu a escola onde havia estudado no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, armado com dois revólveres, e produziu um massacre que chocou o país. Ele disparou contra os alunos, matando doze deles e cometendo suicídio em seguida. Na época, a imprensa tratou o episódio como algo fora do comum no país, mas nos últimos anos, diversos casos similares têm exigido atenção das autoridades e gerado preocupação em pesquisadores, que apontam caminhos para enfrentar esse cenário.

Recentemente, uma creche em Blumenau (SC) foi alvo de um homem de 25 anos que tirou a vida de quatro crianças. As investigações preliminares não apontaram nenhum vínculo do agressor com a instituição. Menos de 15 dias antes, outro ataque causou uma morte e deixou cinco pessoas feridas na Escola Estadual Thomazia Montoro, no bairro Vila Sônia, em São Paulo. O crime foi cometido por um aluno de 13 anos.

Nos últimos anos, outros episódios similares que tiveram grande repercussão no país também foram promovidos por estudantes ou ex-estudantes, como os registrados em Aracruz (ES) no ano passado e em Suzano (SP) em 2019.

De acordo com um mapeamento da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) sobre casos de ataques em escolas por alunos ou ex-alunos, o primeiro episódio foi registrado em 2002. Na época, um adolescente de 17 anos disparou contra duas colegas dentro da sala de aula de uma escola particular em Salvador.

O levantamento da Unicamp exclui episódios de violência não planejados, que podem ocorrer, por exemplo, em decorrência de uma briga.

Sendo assim, foram listadas 22 ocorrências desde 2002, sendo que em uma ocasião o ataque envolveu duas escolas. Em três episódios, o crime foi cometido em dupla. Em cinco, os atiradores se suicidaram na sequência. Ao todo, 30 pessoas morreram, sendo 23 estudantes, cinco professores e dois funcionários das escolas. Sendo que 13 desses casos ocorreram nos últimos dois anos.

Preocupados com essa situação, um grupo formado por 11 pesquisadores de universidades de diversos estados do país, coordenados pelo professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), Daniel Cara, elaborou um documento analisando o cenário e propondo estratégias concretas para a ação governamental. Segundo os pesquisadores, esses casos devem ser classificados como extremismo de direita, pois envolvem a cooptação de adolescentes por grupos neonazistas que se apoiam na ideia de supremacia branca e masculina e os estimulam a realizar os ataques. Esses grupos disseminam um discurso que valoriza o preconceito, a discriminação, o uso de força e que encoraja direta e indiretamente atos agressivos e violentos. É necessário compreender que a cooptação pela extrema-direita ocorre por meio de interações virtuais, em que os jovens são expostos ao conteúdo extremista difundido em aplicativos de mensagens, jogos, fóruns de discussão e redes sociais.

O grupo de pesquisadores ressaltou que medidas de prevenção só serão eficazes se atuarem sobre esse cenário de extremismo de direita.

A pesquisadora Telma Vinha, coordenadora da pesquisa realizada pela Unicamp, observa que os autores dos ataques geralmente são homens jovens brancos, com baixa autoestima e pouca popularidade na escola. Eles tendem a ter muitas relações virtuais, mas poucas relações presenciais, o que pode levar a uma falta de perspectiva e propósito em relação ao futuro.

Telma também aponta que a cooptação desses jovens tem ocorrido por meio de jogos online, nos quais há chats paralelos, e a partir daí se deslocam para fóruns e redes sociais que promovem discursos de ódio, violência e racismo. No ambiente virtual, esses jovens podem experimentar uma sensação de pertencimento a um grupo que não possuem na escola. O aumento dos ataques também tem sido relacionado ao crescimento do consumo de jogos eletrônicos durante os períodos de isolamento social decorrentes da pandemia de covid-19, o que deixaria os jovens mais expostos à cooptação por grupos que propagam esses discursos.

Segundo a educadora, os ataques geralmente não são motivados por vingança ou raiva desencadeada por um tratamento recebido, mas sim planejados para causar o maior número possível de vítimas. Os autores buscam notoriedade pública e reconhecimento da comunidade virtual, mesmo agindo de forma isolada. Eles acreditam que fazem parte de um movimento e se sentem parte de algo maior.

Telma ressalta que o Brasil não está vivendo um fenômeno isolado e que casos com características similares estão sendo registrados em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, massacres em escolas são um problema recorrente há muitos anos. No Brasil, de acordo com o mapeamento da Unicamp, os ataques ocorreram em diferentes tipos de escolas, públicas e privadas, o que não permite responsabilizar apenas uma delas.

Medidas para prevenir violência nas escolas

Após uma série de ataques em escolas, autoridades em diferentes níveis de governo adotaram medidas para prevenir futuros incidentes. Em São Paulo, policiais foram alocados dentro das escolas e um programa de mediação de conflitos foi ampliado. Em Blumenau, Santa Catarina, o prefeito prometeu criar um protocolo de prevenção.

A preocupação com a segurança nas escolas também levou outros estados a tomar medidas. No Rio de Janeiro, foi criado um Comitê Permanente de Segurança Escolar, que visa prevenir a violência em escolas públicas e privadas, com representantes da Segurança Pública e da Educação. Além disso, o governo federal formou um grupo interministerial para analisar políticas públicas relacionadas ao tema.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: Agência Brasil.