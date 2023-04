Anvisa revoga suspensão de fabricação, distribuição e comercialização de produtos da Fugini após nova inspeção sanitária

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a suspensão da fabricação, distribuição e comercialização de produtos da Fugini Alimentos Ltda após uma nova inspeção sanitária conduzida pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela vigilância sanitária municipal. A empresa foi considerada apta para retomar a fabricação de seus produtos na unidade de Monte Alto, no estado de São Paulo, porém a suspensão permanece para produtos com ingredientes alergênicos e itens acabados em estoque fabricados até o dia 27 de março de 2023. A suspensão anterior ocorreu após a constatação de falhas graves no cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, que são um conjunto de procedimentos essenciais para garantir a qualidade sanitária dos alimentos.

Foto: Divulgação/Fugini

Nessa segunda-feira (11), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou a resolução que suspendia a fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos em estoque fabricados pela Fugini Alimentos Ltda.

A revogação ocorreu após a empresa passar por nova inspeção sanitária realizada pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela vigilância sanitária municipal entre os dias 3 e 5 de abril. A equipe avaliou as reformas no estabelecimento e as adequações em seus procedimentos para cumprir com as determinações da vigilância sanitária. Consequentemente, o estabelecimento foi considerado apto para retomar a fabricação de seus produtos na unidade de Monte Alto, no estado de São Paulo.

No entanto, a Anvisa informou que o processo de fabricação que contém ingredientes alergênicos ainda precisa ser adequado para impedir a contaminação entre produtos. Além disso, é necessário realizar uma avaliação complementar da documentação de controle de qualidade dos produtos em estoque para obter mais informações sobre a segurança e a qualidade.

Dessa forma, a suspensão da fabricação de produtos com ingredientes alergênicos e a distribuição, comercialização e uso de itens acabados em estoque da empresa fabricados até o dia 27 de março de 2023, além de polpas de tomate utilizadas como matéria-prima, fabricadas ou adquiridas até essa data, continuam mantidas.

Em março, a Fugini passou por inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela vigilância sanitária municipal, quando foram verificadas falhas graves no cumprimento das Boas Práticas de Fabricação. Por isso, as atividades da empresa foram suspensas. Até o momento, a empresa cumpriu grande parte das determinações da autoridade sanitária, adequou rapidamente sua planta fabril e seu processo de fabricação, podendo retomar parte da fabricação no local.

As Boas Práticas de Fabricação são um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos por empresas fabricantes de alimentos para garantir a qualidade sanitária desses produtos. Elas englobam uma série de regras relacionadas à fabricação de um alimento, desde as condições físicas e higiênico-sanitárias das instalações até o controle de qualidade das matérias-primas e do produto final, passando também por questões como saúde e capacitação dos trabalhadores, controle de pragas, armazenamento, transporte, documentação, dentre outros.

Da redação