Homenagem ao pai: noiva surpreende e vai de retroescavadeira para casamento; veja vídeo

Uma noiva surpreendeu seus convidados ao comparecer ao casamento em cima da “garra” de uma retroescavadeira no município de Paragominas (PA). A ideia foi homenagear o pai, que trabalha como operador de máquinas.

Foto: Reprodução Internet

“Meu noivo ficou desesperado querendo sair da igreja pra ver eu chegando e não deixaram ele sair. Todos os convidados saíram correndo pra ver o quê que estava acontecendo lá fora”, contou a noiva, Hellen Campos, 21 anos.

Hellen explica que chegar ao casamento na retroescavadeira foi um sonho que ela vinha planejando há muito tempo, até que compartilhou com a família sobre a forma que queria chegar ao altar.

“Quis fazer diferente, porque ninguém pensa dessa forma. As pessoas só querem luxo e eu não penso assim. Além de poder homenagear meu pai que me ensinou tudo que eu sei, inclusive trabalhamos juntos hoje prestando serviço com retroescavadeiras em fazendas no interior”, afirmou a noiva.

Ela lembra que enquanto passava nas ruas da cidade recebeu elogios, buzinaços de motoristas surpresos e acenos de pessoas. Hellen conta que o percurso não foi longo, já que não é seguro ficar na garra de uma escavadeira, a noiva apenas deu uma volta na praça onde fica a igreja em que casou.

Sem luxo: noiva vai para igreja de retroescavadeira para agradar ao pai que trabalhou a vida inteira neste tipo de veículo pic.twitter.com/ZPajGmRyel — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 12, 2023

Da Redação com Metrópoles