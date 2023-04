Novas regras: Compras abaixo de R$ 250 na Shein e Shopee agora estão sujeitas a impostos de importação

A medida tem sido utilizada para cometer fraudes por empresas de comércio eletrônico que colocam indevidamente o nome de pessoas físicas como remetentes. A medida faz parte dos esforços do governo para reprimir o "contrabando digital", que custou ao país bilhões em receita perdida. Os gigantes asiáticos do comércio eletrônico, como AliExpress, Shein e Shopee, que conquistaram uma fatia significativa do mercado brasileiro com produtos mais baratos, são acusados ​​de concorrência desleal por empresas locais. As medidas propostas pelo governo visam fortalecer o combate à sonegação e tornar mais eficaz o monitoramento do comércio eletrônico.

Imagem: Divulgação

O governo brasileiro, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva do PT, planeja acabar com a isenção de imposto de importação para encomendas de até US$ 50 (R$ 250) destinadas a pessoas físicas. De acordo com fontes do Ministério da Fazenda, essa medida vem sendo usada indevidamente por empresas de comércio eletrônico para cometer fraudes, colocando nomes de pessoas físicas como remetentes.

O objetivo é combater o "contrabando digital", que se tornou um grande problema para a economia brasileira. O governo estima que a tributação de plataformas de varejo internacionais que burlam as regras da Receita Federal possa gerar uma arrecadação de até R$ 8 bilhões.

Varejistas asiáticas, como AliExpress, Shein e Shopee, são acusadas de concorrência desleal pelas empresas brasileiras e têm abocanhado uma parte significativa do mercado brasileiro com produtos mais baratos.

Para fortalecer o combate à sonegação de impostos e tornar a fiscalização do comércio eletrônico mais efetiva, a Receita Federal prevê a obrigatoriedade de declarações completas e antecipadas da importação, identificando exportador e importador, com possibilidade de multa em caso de subfaturamento ou dados incompletos ou incorretos.

Além disso, a Receita estabelece que não haverá mais distinção de tratamento nas remessas por pessoas jurídicas e físicas, o que atualmente serve apenas para fraudes generalizadas.

Com a declaração antecipada, a mercadoria chegaria ao Brasil já liberada, podendo seguir diretamente para o consumidor. A fiscalização da Receita ficaria centralizada nas remessas de maior risco, a partir de inconsistências identificadas pelos sistemas de gestão de riscos, alimentados pelos dados concedidos previamente. As informações foram antecipadas pelo UOL e confirmadas pela Folha de S.Paulo.

Em entrevista à BandNews TV, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse que o governo não pretende alterar a alíquota de importação de varejistas estrangeiras. Atualmente, há uma tributação de 60% sobre o valor da encomenda, mas que, na avaliação da Receita, não tem sido efetiva.

A taxação de plataformas que descumpram as regras da Receita Federal faz parte do pacote de até R$ 150 bilhões em medidas propostas pela Fazenda para arrecadar mais e conseguir atingir as metas previstas no arcabouço fiscal, entregando a melhora nas contas públicas prometida para os próximos anos.

Em março, deputados e senadores da FPE (Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo) pediram que Haddad atue pelo fim do "contrabando digital" feito, segundo eles, por empresas chinesas. Os parlamentares afirmam que as companhias asiáticas vendem produtos sem taxação ou subfaturados no país.

A Shein, uma das empresas citadas, diz cumprir as leis e regulamentos locais do Brasil em nota oficial.

Da redação

Fonte: Folhapress