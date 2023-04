Dólar volta a cair após dados de inflação abaixo do esperado nos EUA

A desvalorização da moeda norte-americana está sendo influenciada pela queda da inflação no Brasil e pelo aumento do índice nos Estados Unidos.

Foto: Reuters/ Dado Ruvic

Após ter alcançado a marca de R$ 5 na terça-feira pela primeira vez desde junho de 2022, o dólar americano registrou uma desvalorização nesta quarta-feira (12). O motivo foi a divulgação do dado de inflação ao consumidor (CPI) de março, que ficou abaixo do esperado nos Estados Unidos. Às 11h36 (horário de Brasília), a moeda era cotada a R$ 4,929 na compra e R$ 4,930 na venda, tendo atingido a mínima do dia de R$ 4,918.

De acordo com os dados ajustados sazonalmente, o índice de inflação americano subiu 0,1% em março em relação a fevereiro e acumulou uma alta de 5,0% nos últimos 12 meses, abaixo da previsão de alta de 0,2% em março e de 5,2% nos últimos 12 meses feita pelo mercado. Esses números podem influenciar as decisões sobre juros do Federal Reserve, podendo levar a uma interrupção do aperto monetário antes do esperado pelo mercado.

A queda do dólar também foi influenciada pelos resultados da inflação no Brasil. Em março, o índice oficial de inflação, medido pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), teve uma pressão da gasolina, mas desacelerou a alta para 0,71%, após um avanço de 0,84% em fevereiro. Com isso, o IPCA acumulou uma inflação de 4,65% nos últimos 12 meses, sendo esse o menor nível registrado desde janeiro de 2021, quando o índice estava em 4,56%.

Da redação com O Tempo.