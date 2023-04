Correios leiloam mais de 50 mil itens, incluindo drones, iPhones e notebooks

Os Correios realizarão um leilão on-line de mais de 50 mil itens, incluindo smartphones, notebooks, tablets, fones de ouvido e drones, que não puderam ser entregues ou devolvidos. O leilão terá seis lotes com valores mínimos estabelecidos e a quantidade de itens variando entre 942 e 32.464 peças. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar por meio da plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. O prazo para envio de propostas é até as 8h do dia 2 de maio e o leilão será realizado no mesmo dia às 14h.

Foto: Divulgação/Correios

Os Correios promoverão um leilão de mais de 50 mil itens que não foram entregues ou reclamados pelos destinatários ou remetentes, conhecidos como "refugo". Os produtos incluem smartphones, notebooks, tablets, fones de ouvido, drones, impressoras, máquinas fotográficas, caixas de som, equipamentos musicais, aparelhos hospitalares, itens de construção, artigos esportivos, entre outros, totalizando 50.073 objetos. Os valores iniciais dos lotes variam entre R$ 2.468,70 e R$ 253.543,84.

O leilão será realizado em seis lotes, com a quantidade de itens variando entre 942 e 32.464 peças. O prazo para envio de propostas é até as 8h do dia 2 de maio, e o leilão será realizado no mesmo dia às 14h, por meio da plataforma de licitações do Banco do Brasil. Pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar devem se cadastrar na plataforma Licitações-e e enviar suas propostas eletronicamente.

Os interessados podem visitar presencialmente a sede dos Correios em São Paulo para verificar a condição dos bens antes do leilão, nos dias 26, 27 e 28 de abril, das 8h às 11h e das 14h às 16h. Para verificar a lista completa dos itens que serão leiloados, é possível acessar o site Licitações-e e preencher o campo "N° Licitação" com o número 994627.

O maior lance vence o lote, e não é possível comprar apenas um item, pois os lances devem considerar o lote completo. Os itens são colocados para alienação após o prazo de prescrição de direito à reclamação, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Da redação.