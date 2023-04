Motorista de app viraliza nas redes sociais após abrir loja no interior do próprio carro

A criatividade do povo brasileiro é conhecida por todos e é uma máxima do nosso país. Aquele famoso jeitinho está presente em diferentes momentos do dia a dia por aqui, e muitas vezes está até no ganha-pão do povo.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

O goiano Mattheus Alencar, de 27 anos, é mais um destes brasileiros que usaram a criatividade para complementar a renda. Motorista de aplicativo há seis anos, nos últimos meses decidiu abrir uma verdadeira loja dentro do carro, o que rendeu mais de 10 milhões de visualizações nas redes sociais. Veja o vídeo:

Motorista de app abre loja dentro do seu próprio caro e viraliza na internet pic.twitter.com/HLzk5p7Z95 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 13, 2023

Em entrevista, Mattheus conta que o novo empreendimento começou após a loja de maquiagens da esposa fechar durante a pandemia. Com os estoques de produtos de beleza em casa, o motorista de aplicativo decidiu levar tudo para o automóvel.

“Um dia almoçando com um amigo, ele falou: ‘Cara, coloca os produtos para vender dentro do seu carro. Estou vendendo bastante’. Quando cheguei em casa, vi uma bandejinha de sabonete debaixo da pia e pensei: ‘Vou amarrar atrás do banco e colocar os produtos de maquiagem’”, explica Mattheus.

O primeiro dia de vendas foi um sucesso: com apenas dez produtos no carro, o goiano conseguiu uma receita de R$ 85. Foi aí que o motorista de aplicativo percebeu que o negócio era, de fato, escalável e que poderia ajudar a complementar a renda da família.

A loja com a bandeja foi um sucesso durante quatro meses, mas o que levou Mattheus a fazer sucesso na internet foi uma grande estrutura no banco do carona que ele instalou recentemente. Nos suportes ele carrega maquiagens, perfumes importados e doces. Até água e energético tem dentro do carro.

“A lucratividade é muito boa. Tem produtos que chegam a 50%, 70% e até 100%, então é um baita de um negócio”, diz Mattheus, que fatura mais com as vendas do que com as próprias viagens.

Da Redação com R7