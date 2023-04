Aluno puxa cadeira de professor, tenta derrubá-lo e o ameaça dentro de sala de aula

Um aluno de 15 anos de uma escola do interior de São Paulo puxou a cadeira do professor, derrubou a mesa do docente e o ameaçou. A agressão foi registrada em vídeo por um dos presentes na sala de aula.

assis professor aluno

O episódio ocorreu na Escola Estadual Professor Carlos Alberto de Oliveira, em Assis. O adolescente intimida o docente, chega a arregaçar as mangas e a apontar o dedo na direção do professor.

Em um determinado momento, o aluno tenta puxar a cadeira com o professor ainda sentado. Ele também vira a mesa onde o docente estava apoiado, derrubando o seu notebook. Outros alunos riram da situação.

Vídeo mostra adolescente de 15 anos puxando cadeira de professor e o ameaçando dentro de sala de aula pic.twitter.com/7iyZR0njd8 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) April 13, 2023

Após a divulgação das imagens, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo se manifestou. De acordo com o órgão, serão adotadas medidas educativas junto ao aluno, ao professor e aos demais envolvidos no caso.

Nas imagens, que estão circulando na internet, é possível ver o estudante apontando o dedo para o rosto do docente e quebrando a carteira onde o professor está sentado. Outros alunos presenciam a briga, debocham e não interferem.



O aluno foi suspenso das aulas presenciais e deverá acompanhar as atividades de forma remota, via internet, até o fim desta semana. "A Seduc ressalta que as escolas da rede estadual estão atentas aos comportamentos dos estudantes, atuando com a escuta ativa e mediação, buscando solucionar os conflitos identificados", finalizou o comunicado.

Da Redação com Metrópoles