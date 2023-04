Tragédia em abrigo para jovens no Recife: incêndio deixa três crianças e uma mulher mortas

Um incêndio em um abrigo para crianças e adolescentes vulneráveis deixou pelo menos quatro mortos na madrugada desta sexta-feira (14), no bairro Ipsep, no Recife. Uma criança e uma mulher morreram no local e outras duas crianças faleceram a caminho do hospital. Além disso, 15 pessoas foram encaminhadas a hospitais e unidades de saúde. As autoridades locais foram alertadas por volta das 4h20 e o fogo foi controlado cerca de duas horas depois. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

As autoridades locais, incluindo os bombeiros e o Samu, foram alertados sobre o ocorrido por volta das 4h20, e o fogo foi controlado por volta das 6h. Até o momento, a causa do incêndio ainda é desconhecida. As informações preliminares foram divulgadas pelos jornais “Folha de Pernambuco” e “G1”.

Oito crianças foram transferidas para o Hospital da Restauração, porém, infelizmente, duas faleceram durante o trajeto. Outras quatro crianças foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo duas delas entubadas e as outras duas estabilizadas, conforme divulgado pela prefeitura do Recife. Além disso, cinco vítimas foram encaminhadas com urgência para o Hospital Geral de Areias, sendo quatro crianças e um adulto.

