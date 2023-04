Veja 6 dicas de como se proteger contra o golpe da troca de malas em aeroportos

O novo terror de qualquer viajante foi atualizado com sucesso: o medo de “perder a mala” deu lugar ao “ter a bagagem trocada”. Duas brasileiras ficaram um mês detidas na Alemanha, acusadas de levar 40kg de cocaína nas malas despachadas. Na verdade, a empresária Kátyna Baía, de 44 anos, e sua esposa, Jeanne Paolini, de 40, foram vítimas de uma quadrilha.

Investigações apuraram que criminosos trocavam as etiquetas de bagagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, colocando a identificação de vítimas em bagagens com drogas. Ao menos seis suspeitos foram presos pela Polícia Federal.

O caso acendeu o alerta aos viajantes sobre como evitar cair neste tipo de golpe.

Imagem: Reprodução

Confira 6 dicas para não ter essa dor de cabeça de malas trocadas:

1 - Identifique sua bagagem

Coloque etiquetas com seu nome e contato do lado de dentro e fora da bagagem. É recomendável até colocar duas tags, caso alguma se rompa durante o transporte dela no aeroporto. Escreva seu nome e sobrenome e telefone com o DDD. Lembre-se que alguém do outro lado do mundo pode precisar ligar para este número. Se possível, também fotografe sua mala no momento que ela estiver sendo despachada.

2 - Não perca sua bagagem de vista

As autoridades - e sua mãe - recomendam: não perca seus pertences de vista. A “lenda” de que alguém pode colocar drogas na sua mala acabou virando um pesadelo real. Leve sua mala com você, inclusive, para as cabines do banheiro. Não se descuide também da bagagem de mão. Um descuido e já era.

3- Feche bem sua bagagem

Ao que parece, só os cadeados já não estão dando conta de garantir a segurança. Vale prender os zíperes com lacres, usar capas protetoras e até passar aqueles plásticos por toda a bagagem, serviço comumente oferecido nos aeroportos. Tudo isso dificulta uma ação mais rápida dos criminosos, fazendo com que seus pertences não sejam interessantes para o golpe.

4- Rastreie

Muitos viajantes passaram a utilizar rastreadores dentro de suas malas com o objetivo de encontrá-las em caso de extravio. Agora, Apple AirTag ou do Samsumg SmartTag, que são conectados ao smartphone, também podem ser utilizados para provar as autoridades que suas malas nunca saíram do seu ponto de origem.

5- Guarde o ticket da bagagem

É essencial que você guarde o comprovante de despacho de bagagem. Nele estão contidos os códigos de identificação da mala, origem e destino, além do peso. Vale tirar foto da balança da companhia aérea, caso o ticket fornecido não tenha esse dado.

6- Ter uma mala diferentona

Lance mão da sua criatividade e personalize a sua mala. Já há relatos de quem tenha impresso a própria foto e pregado na bagagem. Fitas, cores diferentonas… Tudo pode evitar que ela se torne alvo de criminosos e, ainda, facilita que você a identifique na esteira.

Mala de mão pode ser uma boa alternativa

Uma opção interessante para agilizar sua vida e evitar dor de cabeça é levar apenas a mala de mão. Os viajantes podem transportar contigo no avião bagagens de até 10kg dentro das dimensões permitidas (55cm x 35 cm x 25 cm). Mesmo neste casos, não a perca de vista. Vale fechá-las com cadeado ou levá-las embaixo do assento à sua frente.

Se você perceber que algo na sua mala foi violado ou que colocaram algum objeto em seu interior, avise imediatamente às autoridades, antes de sair da área das bagagens.

Com O Tempo.