Início do pagamento do Vale Gás de R$ 110 a partir de hoje; veja as datas e os beneficiários

O Auxílio Gás, benefício no valor de R$ 110 para cerca de 5,69 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico, começou a ser pago nesta sexta-feira (14), seguindo o mesmo calendário de repasse do Bolsa Família. O saque pode ser feito em conta digital ou bancária e os beneficiários têm até 120 dias para retirar o valor.

Foto: Leone Iglesias/AT

A partir desta sexta-feira (14), está sendo liberado o pagamento da parcela bimestral do Auxílio Gás, no valor de R$ 110, para cerca de 5,69 milhões de famílias cadastradas no CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 651), e também famílias que tenham pessoas que morem no mesmo domicílio e recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O custo total do benefício é de R$ 626,2 milhões.

O calendário de pagamento segue a mesma ordem do Bolsa Família, que também iniciou o repasse referente a abril nesta sexta-feira. A ordem de pagamento é determinada pelo último dígito do NIS (Número de Identificação Social) e, hoje, os contemplados são os inscritos com NIS final 1. Confira abaixo o calendário completo:

Dígito final do NIS - Data de liberação

1 - 14 de abril

2 - 17 de abril

3 - 18 de abril

4 - 19 de abril

5 - 20 de abril

6 - 24 de abril

7 - 25 de abril

8 - 26 de abril

9 - 27 de abril

0 - 28 de abril

Os beneficiários terão até 120 dias para retirar o valor, que será pago em conta digital ou bancária. É possível consultar a liberação nos aplicativos do Bolsa Família ou Caixa Tem, ou pelo telefone 111, de atendimento da Caixa Econômica Federal. Os saques podem ser feitos nos terminais de autoatendimento ou nas agências da Caixa, além de lotéricas e unidades correspondentes Caixa Aqui.

Da redação com Folhapress