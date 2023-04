Homem é preso pela Polícia do DF por divulgar fotos do corpo de Marília Mendonça

Ele também compartilhou fotos da autópsia de outros artistas, como Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal nesta segunda-feira (17) sob acusação de compartilhar fotografias dos laudos periciais dos corpos de artistas que passaram pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Entre as vítimas estão a cantora Marília Mendonça, bem como os cantores Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. As imagens dos corpos foram amplamente divulgadas na internet através de redes sociais na semana passada, provocando grande indignação, especialmente entre familiares dos artistas falecidos.

O acusado foi detido em Santa Maria, no Distrito Federal, pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Segundo as investigações, ele compartilhava o conteúdo criminoso indiscriminadamente. As imagens foram obtidas clandestinamente e distribuídas na internet sem qualquer tipo de autorização. O crime de vilipêndio de cadáver é previsto no Código Penal brasileiro e pode resultar em detenção de um a três anos, além do pagamento de multa.

