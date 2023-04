Brasileiros vão para semifinais de torneio mundial de Candy Crush; veja prêmios

A final da competição será no dia 25 de maio, em Londres, na Inglaterra, e o grande vencedor vai faturar $ 250 mil, o equivalente a mais de R$ 1,2 milhão.

Imagem: Divulgação/ Candy Crush

Brasileiros 'não-gamers' viralizaram nas redes sociais, neste final de semana, após serem classificados para as semifinais do torneio Candy Crush All Stars, popular jogo de celular, que consiste em combinar “doces” de cores iguais.A final da competição será no dia 25 de maio, em Londres, na Inglaterra, e o grande vencedor vai faturar $ 250 mil, o equivalente a mais de R$ 1,2 milhão. Os finalistas terão as suas despesas de viagem pagas pelo jogo.

Pelas redes sociais, Andrezza Vittorazzi, de 24 anos, de Uberaba, no triângulo mineiro, compartilhou que a mãe foi classificada para as semifinais do torneio Candy Crush All Stars.

“Minha mãe é tão gamer que tá em primeiro lugar no campeonato de Candy Crush, mandaram até um link pra ela preencher um formulário. A final disso é em Londres, mano. Temos nem passaporte”, contou uma jovem.

Além da mãe da jovem, Marcos Sousa, 40 anos, de Aracaju, Sergipe, também foi um dos classificados para a final do torneio. Ele que é artista plástico e também presta serviços na área de tecnologia e redes digitais começou a jogar Candy Crush no final de março e descobriu neste período que haveria uma competição mundial.

"O próprio jogo informou na plataforma e no fórum online. Durou 88h a classificatória e 88h a semifinal, tive que reduzir meu sono em 3h por dia para conseguir jogar, e aproveitar qualquer intervalo de tempo. Normalmente acelerava o ritmo durante a madrugada", disse ao portal F5 News

De acordo com o artista plástico, para seguir na competição sua maior dificuldade foi não comprometer a renda familiar enquanto disputava com pessoas que, inclusive, são de equipes profissionais.

"Para ter uma noção, alguns gastam em média R$1.600 por fase. Já eu gastei em tudo R$1,99. Isto me dava a desvantagem de não ter itens para bombar o jogo e vidas infinitas. Teve que ser na raça", explicou.

Como funciona o torneio de Candy Crush

O All Stars é uma competição de Candy Crush Saga no qual os jogadores precisam coletar o máximo de “doces” especiais que puderem para chegar ao topo da tabela de classificação e passar pelas etapas do torneio.

Os dez melhores jogadores serão convidados a participar da final, realizada em Londres na quinta-feira, 25 de maio, onde terão a chance de ganhar uma parte de um prêmio de 250.000 dólares, um dos três anéis do campeonato incrustados com diamantes e uma tonelada de prêmios dentro do jogo.

As eliminatórias do Candy Crush All Stars ocorreram de 23 de março a 3 abril:

Foram três rodadas de qualificação, cada rodada durou quatro dias.

Para seguir na competição, o jogador precisava estar entre os cinco primeiros da tabela.

As quartas de final foram realizadas de 7 e 11 de abril. Apenas as três primeiras posições da tabela se classificaram para as semifinais, que aconteceram em duas fases.

Semifinais Candy Crush All Stars:

Na primeira fase do Candy Crush All Stars que vai até hoje (18/4) o jogador precisa terminar a rodada em primeiro lugar na tabela de classificação no torneio.

Já a segunda semifinal, programada para os dias 19 e 22 abril, serão selecionados os 10 finalistas.

Com O Tempo.