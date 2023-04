Os massacres não podem ser atribuídos apenas aos jogos online: entenda por quê

Nesta terça-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou contra os jogos desse tipo, tentando estabelecer uma conexão entre eles e a escalada da violência nos ataques. No entanto, a correlação entre jogos violentos e violência no mundo real é tênue e é influenciada por diversos outros fatores, como saúde mental, abuso de substâncias e histórico de violência. Para entender as causas da violência em massa, é importante analisar todo um contexto, levando em consideração fatores biológicos, psicológicos, ambientais e sociais. Culpar apenas os jogos online pelos massacres é simplificar demais um problema complexo.

Na semana passada, o deputado federal Marcos Antonio Pereira Gomes (PL-SC), também conhecido como "Zé Trovão", apresentou um pedido de liminar para proibir temporariamente a venda de jogos violentos no mercado brasileiro de videogames. A proposta foi feita em resposta aos recentes ataques armados em escolas, que resultaram em vários feridos e mortos.

Nesta terça-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou contra os jogos desse tipo, tentando estabelecer uma conexão entre eles e a escalada da violência nos ataques. Embora haja um debate em curso na esfera científica sobre o assunto, ainda não há um consenso claro sobre o papel dos jogos violentos na violência em massa.

Em uma entrevista para o TecMasters, a psicóloga Marcela Ribeiro argumentou que culpar jogos violentos por atentados é escapismo, e que é importante analisar todo um contexto para entender as causas da violência.

"Ao apontarem um culpado, uma única justificativa, voltam todo o foco do problema para uma coisa só e saem como os donos da verdade absoluta. Não é de hoje que usam os jogos como justificativa e, assim, não olham para o contexto e as vivências dos autores dos ataques como um todo. Banir certos jogos não acabará com os problemas sociais existentes." afirmou Marcela.

Embora existam jogos violentos, a maioria dos jogos online são inofensivos e jogados por milhões de pessoas em todo o mundo sem qualquer incidente. Estudos mostram que a correlação entre jogos violentos e violência no mundo real é tênue e é influenciada por outros fatores, como saúde mental, abuso de substâncias e histórico de violência.

Para entender as causas da violência, é importante levar em consideração diversos fatores que influenciam ações violentas, como fatores biológicos, psicológicos, ambientais e sociais. O contexto de vida do indivíduo, onde mora, como se constitui seu ciclo social, se há algum distúrbio psicológico ou fisiológico, se cresceu em um ambiente saudável ou violento, contexto educacional, possíveis vivências relacionadas à desigualdade social, fanatismo ideológico, entre outros fatores, também devem ser considerados. Quanto mais nova a pessoa, maior a tendência a ser influenciada por fatores externos, por ainda estar em desenvolvimento de sua personalidade.

Além disso, a maioria dos jogadores sabe distinguir entre o mundo real e o mundo virtual. Embora possam ser absorvidos pela experiência do jogo, a maioria das pessoas sabe que o que acontece no jogo não tem relação com a realidade. Os jogadores sabem que atirar em um personagem virtual não tem o mesmo impacto que atirar em uma pessoa de verdade.

Os problemas sociais envolvem muitas outras variáveis além dos jogos violentos, e faltam políticas públicas que vão direto ao centro do problema, promovendo maior cuidado e acolhimento à saúde mental. Testes de personalidade poderiam ser aplicados a fim de identificar possíveis transtornos nos autores dos ataques. Outra questão importante é que muitos jogos violentos são classificados para adultos e não são adequados para crianças. Os pais têm a responsabilidade de monitorar o que seus filhos estão jogando e limitar o acesso a conteúdo inadequado.

Por fim, devemos lembrar que os massacres têm muitas causas e a influência dos jogos online é apenas uma delas. Fatores como bullying, desemprego, instabilidade familiar e desordens mentais são frequentemente citados como possíveis causas de massacres. Culpar os jogos online sozinhos é simplificar demais um problema complexo.

Em resumo, embora os jogos online possam conter conteúdo violento, não é justo culpar apenas esses jogos pelos massacres que ocorrem. Os massacres são causados ​​por uma série de fatores complexos e devemos abordar o problema de forma mais ampla e trabalhar juntos para encontrar soluções para prevenir esses eventos trágicos.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: TecMasters