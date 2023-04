Imposto de Renda: entenda como os bancos podem adiantar a sua restituição

Alguns dos principais bancos no Brasil disponibilizam linhas de crédito que permitem aos correntistas antecipar a restituição do Imposto de Renda 2023. Com essa opção, os correntistas recebem em parcela única o valor previsto na restituição, de forma antecipada. A quitação do empréstimo ocorre automaticamente quando o dinheiro é liberado pela Receita Federal, sendo que o banco contratado deve ser o indicado na declaração para receber o valor da restituição.

Foto: Fabio Rossi/Agência O Globo

No entanto, se o contribuinte cair na malha fina, ele terá que pagar o valor do empréstimo mesmo que não tenha recebido ainda o dinheiro da restituição. A antecipação é vista com cautela, uma vez que há juros cobrados e impostos, como o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Dentre os bancos consultados pela Folha de S.Paulo, as taxas de juros variam de 1,78% a 2,8% ao mês, e a data de quitação varia, com muitos bancos oferecendo como data final o dia 29 de setembro, último lote do IR, mas há quem estenda o prazo até janeiro de 2024.

Segundo especialistas financeiros, a antecipação deve ser utilizada apenas em situações de emergência, e não como uma solução parcial. A recomendação é que o dinheiro não seja usado para fazer compras que podem aguardar, mas sim para pagar empréstimos com juros mais altos ou resolver problemas financeiros definitivamente. É importante lembrar que a pessoa que solicitar o serviço não receberá o valor na íntegra, pois haverá descontos, como juros e impostos. Alguns bancos têm limite de crédito e de liberação do valor, como a Caixa, que oferece antecipação de 75% da restituição.

Atenção com a declaração de imposto de renda e antecipação da restituição

Antes de contratar o serviço de antecipação da restituição do Imposto de Renda, o contribuinte deve estar atento aos detalhes de sua declaração. É importante escolher o banco como o destinatário da restituição no momento do envio da declaração.

Além disso, é essencial garantir que todos os dados fornecidos à Receita Federal estejam corretos, pois qualquer erro pode fazer com que a declaração caia na malha fina, atrasando o recebimento da restituição.

Se isso ocorrer, o contribuinte pode não receber a restituição no prazo esperado e exigir o prazo do contrato de antecipação com o banco, o que pode levar a mais dívidas e juros. Portanto, é fundamental ter certeza de que a declaração está correta antes de optar pela antecipação.

Os bancos geralmente esperam pelo último lote de restituição, que está previsto para 29 de setembro, antes de depositar o valor para o contribuinte. A Receita Federal não oferece garantias de quando o contribuinte recebe a restituição.

Se o contribuinte decidir contratar o serviço de antecipação, é importante comparar as opções oferecidas por diferentes instituições financeiras e escolher aquela que oferece as melhores condições. E é crucial usar o dinheiro para a finalidade determinada, que é sair de uma situação emergencial, para evitar criar uma nova dívida.

Confira abaixo as opções de empréstimo com antecipação da restituição do Imposto de Renda oferecidas pelos principais bancos:

Caixa Econômica Federal: crédito liberado de até 75% do valor da restituição, com juros de 1,78% ao mês mais impostos. O prazo é sujeito à aprovação e o pedido pode ser feito nas agências do banco, aplicativo da Caixa, internet banking e Alô Caixa.

Banco do Brasil: crédito liberado de até 100% do valor da restituição, com limite de R$ 20 mil. Os juros variam conforme a relação do cliente com o banco e o prazo para pagar o empréstimo é até a data do recebimento da restituição ou até 15 de janeiro de 2024, o que ocorrer primeiro. A contratação é permitida até 29 de setembro de 2023 e o pedido pode ser feito em agências, aplicativo do banco, internet banking, central de relacionamento e caixa eletrônico.

Bradesco: crédito liberado de até 100% do valor da restituição, com valores que vão de R$ 200 a R$ 50 mil. Os juros são a partir de 2,56% ao mês mais impostos e o prazo para pagar o empréstimo é até a data do recebimento da restituição ou até 29 de setembro de 2023, o que ocorrer primeiro. A contratação é permitida até 31 de julho de 2023 e o pedido pode ser feito em agências, aplicativo do banco e internet banking.

Itaú: crédito liberado de até 100% do valor da restituição, com valores que vão de R$ 200 a R$ 10 mil. Os juros são de 2,5% ao mês mais impostos e o prazo para pagar o empréstimo é até a data do recebimento da restituição ou até 21 de dezembro de 2023, o que ocorrer primeiro. A contratação é permitida até 31 de outubro de 2023 e o pedido pode ser feito na agência do banco, aplicativo do banco e internet banking.

Santander: crédito liberado de até 100% do valor da restituição, com valores que vão de R$ 200 a R$ 50 mil. Os juros não foram divulgados e o prazo para pagar o empréstimo é até a data do recebimento da restituição ou até outubro de 2023, o que ocorrer primeiro. A contratação é permitida até 31 de julho de 2023 e o pedido pode ser feito na agência do banco, aplicativo do banco, internet banking, central de atendimento e caixa eletrônico.

Banrisul: crédito liberado de até 90% do valor da restituição, com juros não divulgados. O prazo para pagar o empréstimo é até a data do recebimento da restituição ou do vencimento final, o que ocorrer primeiro. A contratação é permitida até 8 de setembro de 2023 e o pedido pode ser feito na agência do banco, aplicativo do banco e internet banking.

Inter: crédito liberado de até 100% do valor da restutuição, sendo que o dinheiro é disponibilizado em até quatro dias úteis, com juros de 2,8% ao mês. Data do recebimento da restituição ou 29 de setembro de 2023, o que ocorrer primeiro; Contratação é permitida até 8 de setembro de 2023. A contratação pode ser feita pelo aplicativo do banco, em "Empréstimos"; depois, selecione "Antecipação da restituição do IR".

Procurados, os bancos C6, Daycoval, Mercantil, Nubank, Pan e PagBank informaram que não disponibilizam este serviço.

Como faço para solicitar a restituição do Imposto de Renda no banco que escolhi?

Para solicitar a restituição do Imposto de Renda (IR) no banco que escolheu, é necessário indicar essa informação no momento em que preencher a declaração. Antes de enviar a declaração, o contribuinte deve informar o nome do banco, agência e conta bancária na qual deseja receber a restituição.

Caso opte por antecipação de restituição, é importante enviar um comprovante à instituição financeira escolhida. Se houver alteração do banco após o envio da declaração, é necessário enviar uma declaração retificadora.

É importante lembrar que para saber o valor que receberá de restituição, o contribuinte precisa preencher todos os campos da declaração, incluindo os rendimentos e pagamentos efetuados. A quantia a ser restituída será indicada no programa de declaração.

Quem tem direito à restituição do Imposto de Renda?

A restituição do Imposto de Renda é a devolução do valor que foi pago a mais pelo contribuinte durante o ano-calendário, que no caso de 2022. Os cálculos para determinar se há imposto a restituir, se o saldo é zerado, ou se é necessário pagar imposto de renda são realizados pelo próprio programa de preenchimento e envio da declaração.

Os valores são pagos em lotes e a data de recebimento depende se o contribuinte é prioritário ou não e da data de envio da declaração. A restituição do IR 2023 começará a ser paga a partir de 31 de maio e serão cinco lotes de pagamentos, de maio a setembro.

Historicamente, a Receita Federal segue uma lista de prioridades nos lotes de restituição, com base na data de entrega. Os primeiros a receber são os idosos com 80 anos ou mais, seguidos pelos idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doença grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida e também aqueles que escolheram a restituição por Pix, e os demais contribuintes.

Calendário de pagamento

Lote - Data do pagamento

1º - 31 de maio

2º - 30 de junho

3º - 31 de julho

4º - 31 de agosto

5º - 29 de setembro

