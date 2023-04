Prefeito de 65 anos casa com garota de 16; mãe da jovem é promovida na prefeitura

Um caso polêmico: o prefeito de uma cidade do interior do Paraná casou com uma adolescente de 16 anos. O matrimónio foi autorizado pelos pais da jovem - a mãe, logo após o casamento, se torna secretária de Cultura da cidade.

Foto: reprodução redes sociais / Plural Curitiba

As informações são do portal Plural Curitiba. Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) tem 65 anos e é empresário, estando pela segunda vez prefeito da cidade. Já a jovem ainda está no ensino médio - sua mãe trabalhava até então em um cargo comissionado na prefeitura da cidade, sendo promovida a secretária de cultura. A tia da garota também possui cargo comissionado.

No Brasil, o casamento com uma pessoa menor de idade não é crime a partir dos 16 anos, mediante consentimento dos pais.

Da redação com Plural Curitiba