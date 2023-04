Receita Federal: quando termina o prazo de entrega da declaração de imposto de renda de 2023?

Falta pouco mais de 1 mês para terminar o prazo de entrega das declarações de imposto de renda 2023 (ano base 2022). Neste ano, o contribuinte tem a opção de utilizar a opção da declaração pré-preenchida. Para isso, basta entrar no programa da Receita Federal e autenticar a conta gov.br nos níveis ouro ou prata. O prazo termina dia 31 de maio!

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Em Minas Gerais, são cerca de 4 milhões de pessoas que precisam enviar os documentos. Já no Brasil inteiro, a expectativa é que sejam recebidas entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações neste ano.

Confira as principais dúvidas e respostas:

1 - Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2023?

Pessoas físicas que tiveram rendimentos recebidos ao longo de 2022 que superaram R$28.559,70 são obrigadas a declarar.

Quando o conjunto de patrimônio registrado em 31 de dezembro de 2022 supere o valor ded R$ 300.000,00, também é obrigado a declarar.

2 - Preciso declarar apenas o que recebo na carteira de trabalho ou 'bicos' também devem ser incluídos?

Qualquer tipo de rendimentos provenientes do trabalho, incluindo 'bicos', serviços prestados para pessoa física, devem ser declarados, pois estes não estão no banco de dados da Receita.

Além do IR, isto também serve para cobrir a variação patrimonial ao longo do ano.

3 - Pessoas que começaram um novo emprego em 2023 devem declarar neste ano ou no próximo?

No próximo ano! A declaração do Imposto de Renda 2023 faz referência ao exercício do ano calendário 2022, ou seja, prestar contas sobre os rendimentos recebidos ao longo do último ano.

Se a pessoa não teve renda no último ano e foi contratada em uma nova função no início de 2023, não precisa declarar.

4 - A Declaração de Isento ainda existe?

Para quem não está familiarizado, a 'Declaração de Isento' era uma forma da pessoa física dizer à Receita Federal: 'Preciso manter meu CPF'.

Hoje o CPF se tornou um documento único, com isso, a declaração deixou de existir em 2008.

5 - Empresas que contratam com carteira assinada recolhem o Imposto de Renda na fonte?

Não! O que faz as empresas reterem o Imposto de Renda na fonte é caso o contribuinte supere o limite mensal, estipulado de acordo com a faixa de tributação.

Nestes casos, a empresa repassa o valor à Receita e apresenta a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRRF).

6 - Enviei a declaração do IR e a solicitação está 'processando'. É sinal de problema?

Não! Normalmente com dois dias, se há pendências, a situação é atualizada no sistema. O recomendado é: após enviar a declaração, pesquise o status da sua declaração!

Se há divergência, a Receita notifica.

7 - Trabalhei em uma empresa só, tive imposto retido na fonte e vou ter que pagar imposto na declaração deste ano. Por quê?

De duas, uma: ou a empresa não aplicou a tabela devida ou a pessoa física passou a ter duas fontes de renda.

8 - Se a pessoa tem dependentes, qualquer um deve ser incluído no limite?

Sim! Porém, caso este dependente possua renda, é preciso declarar.

9 - Pensão alimentícia: quem deve declarar?

Uma decisão retroativa do Supremo Tribunal Federal (STF) passa a taxar como isento quem recebe a pensão.

