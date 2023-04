Entenda como Pelé pode se tornar um termo oficial da língua portuguesa

Uma campanha lançada pela Fundação Pelé, Santos e Sportv do Grupo Globo tem como objetivo incluir o apelido "Pelé" nos dicionários da língua portuguesa como um adjetivo sinônimo de excepcional, incomparável e único. A iniciativa, que começou em abril, espera recolher cem mil assinaturas para "sensibilizar as editoras" e oficializar o uso do apelido como uma expressão de excelência no Brasil, onde é amplamente utilizado como sinônimo de ser o melhor. A campanha propõe uma definição de "Pelé" como "o melhor" e sugere o que significa "ser Pelé", que inclui ser referência de grandeza, inigualável, sinônimo de excelência e único. A campanha coincide com outras homenagens ao lendário jogador brasileiro após sua morte em dezembro de 2022.

Foto:Jorge Uzon/AFP

No Brasil, o apelido "Pelé" é usado popularmente como sinônimo de excelência, inigualável e de ser o melhor. A fim de imortalizar essa expressão na terra do "jogo bonito", foi lançada uma campanha pela Fundação Pelé, Santos e pelo canal de esportes Sportv do Grupo Globo. O objetivo é incluir o apelido de Edson Arantes do Nascimento, falecido em dezembro passado aos 82 anos, nos dicionários da língua portuguesa.

A iniciativa, que começou em 14 de abril, tem como objetivo "oficializar Pelé na língua portuguesa como um adjetivo sinônimo de excepcional, incomparável e único", segundo um comunicado. Para isso, foi criado um site onde esperam recolher cem mil assinaturas para "sensibilizar as editoras" a acrescentar o apelido nos dicionários.

A campanha propõe uma definição de "Pelé" como "o melhor" e também sugere o que significa "ser Pelé": "1. Melhor que todos os outros. 2. Referência de grandeza. 3. Inigualável. 4. Sinônimo de excelência. 5. "Único".

Para os criadores da campanha, há pelo menos cinco razões pelas quais o jogador tricampeão do mundo (1958, 1962, 1970) merece ingressar nos dicionários portugueses. Pelé é considerado o maior brasileiro de todos os tempos, uma lenda com diversos recordes e títulos, além de ter supostamente parado uma guerra na África e possuir medalhas e conquistas fora dos campos de futebol.

A campanha coincide com outras homenagens na América do Sul, quatro meses após a morte do lendário camisa 10, em consequência de um câncer. Durante as partidas do Campeonato Brasileiro e das Copas Libertadores e Sul-Americana, é realizado um minuto de silêncio em homenagem ao jogador que internacionalizou o futebol brasileiro e reivindicou ser o maior artilheiro da história, com 1.283 gols.

