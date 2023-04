Fique alerta: Conheça os cinco golpes mais comuns no WhatsApp

Com o avanço da tecnologia, os golpes cibernéticos se tornaram cada vez mais comuns e o aplicativo de mensagens WhatsApp é uma das principais plataformas utilizadas pelos estelionatários para aplicar seus golpes. No Brasil, a situação é ainda mais crítica, já que o país é um dos mais afetados por crimes virtuais. Neste contexto, é fundamental que os usuários estejam atentos e saibam como se proteger para evitar prejuízos financeiros e a exposição de dados pessoais. Saiba mais sobre os golpes mais comuns no WhatsApp e como evitá-los.

Foto:LightRocket/Getty Images

Quase todos os usuários brasileiros do popular aplicativo de mensagens já foram vítimas de mensagens suspeitas, com tentativas de golpes. Os estelionatários usam o WhatsApp para promover ofertas tentadoras, como promoções exclusivas em lojas e restaurantes, oportunidades de ganhar dinheiro fácil ou empregos com altos salários. Não há limites para as fraudes virtuais.

O Brasil é um dos países mais afetados por crimes cibernéticos e a ThreatX/Clearsale, uma empresa de segurança digital, mapeou os golpes mais comuns direcionados aos usuários do WhatsApp. Veja quais são eles:

Golpe do Pix

Esse é o golpe cibernético mais clássico no Brasil. Os estelionatários se passam por outras pessoas para pedir dinheiro emprestado, geralmente após clonar a conta do WhatsApp. No entanto, alguns golpistas usam artifícios menos sofisticados, como dizer que "perderam o celular" e estão usando temporariamente um novo número. A melhor maneira de evitar cair nesse golpe é sempre falar com a pessoa por telefone antes de realizar uma transferência.

Golpe do benefício social

Os estelionatários criam sites falsos referentes a diferentes benefícios sociais, como o Bolsa Família, com a intenção de roubar dados das pessoas. Não insira seus dados em sites antes de verificar se aquela página é oficial. Para se inscrever no Bolsa Família, é necessário ir presencialmente a uma unidade do CRAS.

Golpe da promoção ou sorteio

As mensagens prometem promoções de marcas famosas que parecem imperdíveis, mas na verdade são links para sites falsos que visam roubar dados pessoais das vítimas. Novamente, seja cauteloso. Não acredite em tudo que lê, e não clique em links. Tire suas dúvidas no canal oficial da empresa para verificar se a promoção é legítima.

Golpe do emprego de meio período

Esse golpe é enviado por SMS ou WhatsApp, convidando a pessoa para um emprego de meio período, oferecendo uma rentabilidade diária incompatível com a realidade. Chegam a afirmar que é possível faturar R$ 1.500 em um único dia. Em alguns casos, a pessoa é convidada a comprar produtos e fazer avaliações com a promessa de ser remunerada, mas acaba sem os produtos, sem reembolso e sem remuneração. Não compre algo que pareça bom demais para ser verdade, e não acredite em promessas de renda fácil.

Golpe do FGTS

Através de mensagens, os golpistas anunciam um novo saque para os trabalhadores com conta no FGTS e apresentam sites falsos, onde os usuários inserem todos os seus dados. Com essas informações, os estelionatários acessam a conta da Caixa Econômica Federal e roubam o dinheiro. Para evitar cair nesse golpe, não clique em links enviados em mensagens suspeitas e verifique se está acessando o site oficial do FGTS. Há um aplicativo específico do Fundo de Garantia que pode ser baixado gratuitamente. Também é importante estar atento aos canais oficiais da Caixa.

E é sempre importante lembrar de não clicar em links ou fornecer informações pessoais sem verificar a veracidade da mensagem ou do site. Confirme a autenticidade de promoções ou ofertas com a empresa e verifique a identidade de quem solicita transferências bancárias. A prevenção é a melhor maneira de evitar golpes cibernéticos. Denuncie qualquer suspeita de fraude às autoridades competentes.

Da redação

Fonte: O Tempo