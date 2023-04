Estudo alega que obsessão pelo bem-estar absoluto pode nos tonar infelizes

Ser feliz virou uma regra absoluta no mundo atual. Tudo ao nosso redor – desde as academias até as postagens perfeitas nas redes sociais – parece promover a fórmula perfeita para se atingir o bem-estar supremo. Mas será possível que toda essa obsessão pela alegria em tempo integral acabe provocando o efeito oposto e termine deixando as pessoas mais angustiadas, ansiosas e, consequentemente, mais tristes? Especialistas dizem que sim.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Dois estudos publicados em 2011 por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, descrevem que, quanto mais as pessoas valorizam a felicidade, maior é a probabilidade de elas se desapontarem.

A psicóloga e terapeuta de casais Elayne Novais alerta que a pressão social por uma emoção positiva constante pode ser algo muito perigoso.

“A grande dificuldade para muitos é entender que ser feliz não é sentir-se bem o tempo todo; tampouco tem a ver com ausência de sentimentos desconfortáveis, como a ansiedade e a raiva. Estar feliz não nos livra de experiências desagradáveis”, afirma.

Paradoxalmente, a procura por objetivos inatingíveis tende a gerar insatisfação, e não bem-estar.

“A comparação com a vida alheia – aquela velha ideia de que a grama do vizinho está sempre mais verdinha – pode ser uma armadilha mental que vai nos distanciar da nossa própria realidade e, por consequência, da nossa felicidade também. Estar focado o tempo todo em uma vida plena de alegrias e conquistas é irreal e provavelmente vai nos fazer mais infelizes do que felizes”, argumenta Elayne.

O psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental Rodrigo de Almeida Ferreira concorda e sublinha os riscos atrelados a uma obrigação para se corresponder a um padrão intangível de felicidade.

“Se o objetivo é inatingível, não importa o quanto alguém mude seu estilo de vida, diminua o estresse ou melhore os momentos de prazer: ir atrás de uma ideia impossível de alegria o tempo inteiro só pode acabar em frustração”, alerta ele.

Para o médico, quem enxerga a felicidade como uma exigência fatalmente se depara com o sofrimento e a dor.

“A ideia de ser feliz não é um consenso, e é importante separarmos os conceitos de felicidade condicionada – aquela que temos em momentos de muita alegria, como uma conquista ou uma reciprocidade amorosa, por exemplo – e o de felicidade genuína, que independe de estímulos externos e, por isso mesmo, não é tão efêmera”, destaca Ferreira.

“Uma felicidade genuína não contempla somente situações prazerosas, mas também se adapta às tristezas e ansiedades da existência, já que todos esses sentimentos são plenos de significado, mesmo que muitas vezes sejam cercados de momentos desconfortáveis”, completa o especialista.

Segundo Carolina da Costa Lima, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, evitar experiências negativas pode nos fazer incapazes de lidar com as aflições que surgirem nas nossas vidas.

“A gente tem uma tendência a achar que a felicidade é estar pleno, ter uma vida perfeita, ausente de sofrimento e de coisas ruins. A verdade, porém, é bem diferente: para sermos felizes, precisamos aprender a lidar com o sofrimento. As pessoas mais felizes são as que aceitam as provações e se utilizam delas como uma forma para melhorar quem são ou para criar novas possibilidades e até mesmo vencer dificuldades”, discorre.

Carolina acrescenta que um grande erro é pensarmos que felicidade e alegria são estados idênticos e intercambiáveis.

“Fazemos relação direta entre ambas, mas alegria é uma emoção, e a felicidade não se resume em simplesmente sentir essa emoção, mas sim em aprender a lidar com tudo aquilo que a vida nos traz de indesejável. No fim das contas, se soubermos usá-las, todas as experiências – as boas e as ruins – podem nos trazer coisas importantes. Para isso, precisamos valorizar o processo e o progresso, e não só o resultado final”, recomenda a psicóloga.

Preservando a saúde mental

Diante de tudo isso, como podemos manter a saúde mental e evitar que conceitos irreais de satisfação interfiram no nosso bem-estar e felicidade?

“Traçando e buscando por metas e objetivos mais realistas. As metas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, realizáveis e ter um tempo para a realização. É importante avaliar se as suas metas atendem esses critérios”, propõe Carolina da Costa Lima.

Rodrigo de Almeida Ferreira recomenda que o saudável é tentar não replicar tudo o que vemos na internet.

“O ideal é limitar o uso de redes sociais, já que elas favorecem bastante esse estado de comparação com a realidade alheia. Mas, se você acha isso muito difícil, uma sugestão é praticar interações ativas nos aplicativos em vez de ficar simplesmente rolando o feed e olhando ‘vida perfeita’ dos outros”, comenta.

Ele diz ainda que praticar a gratidão é outro elemento que pode ajudar-nos a preservar a saúde mental.

“Valorizar as pessoas e as situações ao nosso redor nos dá perspectiva e nos mantém centrados no que realmente importa. Mesmo os momentos de alegria ou prazer são efêmeros e, quando passarem, vão deixar uma sensação de incompletude e de vazio”, observa Ferreira.

Portanto, é preciso lembrarmos sempre que estamos em um processo perpétuo de autoaperfeiçoamento.

“E, se esse processo não for envolvido com muita gentileza e autocompaixão, não vai surtir efeito algum. Sendo assim, abrir espaço para todas as experiências do existir é essencial para que um dia, quem sabe, venhamos a conhecer a real felicidade plena”, resume.

Com O Tempo