Barbie lança primeira boneca com síndrome de Down em busca de mais representatividade para crianças

A Mattel anunciou, nesta terça-feira (25), o lançamento da primeira boneca Barbie com síndrome de Down. De acordo com a fabricante, a novidade permite que mais crianças consigam se identificar com a Barbie, além de fazer o brinquedo refletir o mundo ao seu redor.

Foto: Reprodução/Internet

“A Barbie desempenha um papel importante nas primeiras experiências de uma criança, e nós nos dedicamos a fazer nossa parte para combater o estigma social por meio da brincadeira”, disse Lisa McKnight, vice-presidente executiva e chefe global da Barbie & Dolls na Mattel.

Além de ajudar os pequenos com síndrome de Down a se identificarem com a Barbie, a novidade também busca estimular as outras crianças a brincar com bonecas que não se parecem com elas.

“Brincar de boneca pode ensinar as crianças a entender e construir um maior senso de empatia, criando um mundo mais acolhedor”, completou a McKnight.

A Mattel trabalhou com a Sociedade Nacional de Síndrome de Down dos Estados Unidos (NDSS, na sigla em inglês), para criar uma Barbie que simbolize bem a população representada. Segundo a fabricante, a organização colaborou no processo de design da boneca do início ao fim.

A nova Barbie com síndrome de Down conta com uma estrutura diferente de corpo e rosto, além de vestir roupas amarelas e azuis com borboletas, cores e símbolos associadas à conscientização sobre a síndrome.

A boneca ainda usa uma órtese rosa de tornozelo e pé. “Algumas crianças com síndrome de Down usam órteses para apoiar os pés e tornozelos, e a NDSS forneceu uma caixa delas para servir como inspiração”, explica a Mattel.

