Correios vão leiloar celulares, notebooks e até drone esquecidos; confira

Cinquenta mil itens não entregues pelos Correios por algum problema no endereço e que não foram reclamados pelos donos em todo o Brasil serão leiloados no dia 17 de maio de forma online.

Entre eles há smartphones, notebooks e até drones, que serão leiloados em lotes, e não individualmente. O valor dos lotes varia de R$ 2.468,70 e chegam a R$ 253.543,84.

Estes produtos deixados nos Correios são chamados de itens de refugo.

Como participar?

Para fazer parte do evento, as pessoas físicas e jurídicas devem se cadastrar na plataforma Licitações-e. As propostas deverão ser encaminhadas de forma online no chat do site. Caso não atinja o valor mínimo para comercialização, o lote será revogado.

