Preço do diesel terá redução de quase 10% a partir de sábado, anuncia Petrobras

A Petrobras reduzirá os preços do diesel em 9,9% a partir deste sábado (29), representando uma queda de R$ 0,38 por litro para as distribuidoras. Embora a redução não tenha zerado a defasagem em relação aos valores internacionais, a medida ajuda a manter a competitividade da empresa e otimizar seus ativos de refino, evitando repassar a volatilidade do mercado internacional e da taxa de câmbio. O Credit Suisse destaca que a decisão segue a tendência de queda na paridade de importação com preços globais mais baixos do petróleo e os crack spreads.

Foto: Reprodução/ iStock

A partir deste sábado (29), a Petrobras reduzirá os preços do diesel para as distribuidoras. O preço médio de venda do diesel A cairá de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro, representando uma queda de 9,90% ou R$ 0,38 por litro. A parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,05 a cada litro vendido na bomba, levando em conta a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel. No entanto, a estatal destaca que outros fatores, como impostos, margem de lucro do distribuidor e mistura de biocombustíveis, também afetam o valor efetivamente cobrado ao consumidor final.

A redução era esperada pelo mercado, uma vez que os preços da Petrobras estavam acima dos valores internacionais e do produto importado, especialmente da Rússia. Embora a redução não tenha zerado a defasagem, os especialistas destacam que ela ajuda a manter a competitividade da empresa e a otimização dos ativos de refino. A Petrobras afirma que busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio e que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente.

O Credit Suisse destaca que a decisão da Petrobras segue a tendência de queda na paridade de importação com os preços globais mais baixos do petróleo e os crack spreads. O diesel da Petrobras agora tem um prêmio de 5% (+R$ 0,18 por litro) e a gasolina tem +15% de prêmio ante o PPI, segundo o banco.

Da redaação com Reuters