Defesa de bolsonarista que matou petista desiste de recurso e caso irá a júri popular

Os advogados do ex-agente penal Jorge Guaranho, que assassinou o tesoureiro municipal do PT Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, no Paraná, desistiram nesta sexta-feira (28) de um recurso que haviam protocolado no Tribunal de Justiça do Paraná para que o caso não fosse levado a júri popular.

Foto: reprodução redes sociais

No documento em que desiste do recurso, a defesa do policial bolsonarista afirma que a medida foi tomada por estarem “confiantes” na inocência do cliente. Este modelo de julgamento segue uma recomendação do Ministério Público do Estado. A expectativa é que o júri ocorra em Foz, ainda neste ano.

“Esperamos que seja feita a Justiça, e que seja célere. Que o júri ocorra ainda neste ano, com decisão condenatória contra aquele que está sendo acusado de assassinato no principal crime político nos últimos anos no Brasil”, afirmou Daniel Godoy, advogado da família de Marcelo Arruda.

Arruda foi morto a tiros durante a festa de aniversário dele, cujo tema era o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula, pelo policial penal Jorge Guaranho, por discordâncias políticas. Guaranho é acusado de homicídio duplamente qualificado.

Da redação com Carta Capital