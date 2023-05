Taxa do MEI fica mais cara após reajuste do salário mínimo

O reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 a partir desta segunda-feira (1º) interfere em outros pagamentos, como aposentadorias e o abono do PIS/Pasep. Os microempreendedores individuais (MEI) também precisarão pagar uma contribuição mensal (DAS) mais cara. É o segundo aumento do ano, afinal o salário mínimo já havia sido reajustado em janeiro.

Foto ilustrativa: oglobo.globo.com

A base do pagamento é de 5% do valor do salário mínimo — R$ 66. Para cada setor, há um adicional: no caso dos trabalhadores do comércio, da indústria e do serviço de transporte, é acrescido R$ 1 do ICMS e a taxa sobe para R$ 67. Serviços em geral contribuem com mais R$ 5 do ISS, R$ 71. Aqueles que contribuem nos dois setores contribuem duplamente e pagam mais R$ 6 — R$ 72.

Os caminhoneiros pagam mais: 12% do salário mínimo, ou R$ 158,40 em 2023. E a cobrança do ISS e do ICMS depende da carga que levam e do território por onde circulam.

Com O Tempo