BRs 381 e 040 somam 51% dos acidentes em 2023 e soluções continuam apenas como promessas

As BRs 381 e 040, para além de serem as maiores e mais importantes estradas federais que cortam Minas Gerais, também têm outro ponto em comum: elas são as mais perigosas e mortais, contabilizando praticamente metade de todos os acidentes e óbitos ocorridos entre janeiro e abril de 2023. Juntas, as rodovias registraram 51,2% das batidas e 47% de todas as mortes nos quatro primeiros meses do ano.

Edital da duplicação da 381, que já acumula anos de promessas, deve ser publicado até o fim do ano — Foto: Flávio Tavares

Os números foram obtidos por O TEMPO por meio do Observatório de Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, para se ter uma ideia, a "outra metade" dos registros ocorreram nas outras oito rodovias federais do Estado sob a jurisdição da corporação. Nesta terça-feira (2 de maio), o balanço da operação da PRF para o Dia do Trabalhador apontou que Minas registrou uma batida por hora ao longo dos quatro dias do feriado, deixando o Estado no topo da lista das fatalidades do país.

As informações da PRF indicam que, entre janeiro e abril deste ano, houve aumentos de 2,1% no número de acidentes e 10% no número de feridos. Por outro lado, o número de mortes caiu 12% no mesmo período em comparação com os quatro primeiros meses de 2022.

BR-040 ultrapassa "Rodovia da Morte"

Até o último domingo, dia 30 de abril, as rodovias federais tiveram 2.684 registros de acidentes, com 2.627 feridos e 191 mortos. Deste total, 820 acidentes (30,5%) foram na BR-381 e 555 (20,6%) na BR-040. Entretanto, apesar de ter o maior número de acidentes, a 381, que é conhecida como "Rodovia da Morte", foi "menos fatal" que a 040 pelo menos de janeiro a abril deste ano. As estradas registraram 37 e 53 óbitos, respectivamente.

Segundo Luciano Medrado, que é consultor-técnico sênior da Federação e do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Minas Gerais (Fetcemg e Setcemg), por serem as duas rodovias de maior fluxo do Estado, já era de se esperar que elas registrassem essa maior incidência de acidentes, porém, as duas têm, ainda, problemas históricos que seguem sem solução.

Com O Tempo