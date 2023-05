Fim do mundo? Cientistas fazem previsão de quando Terra será engolida pelo Sol

Astrônomos identificaram uma estrela "engolindo" um planeta há (apenas) 12 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi a primeira vez que cientistas realmente capturaram o ato e, com isso, puderam estipular quanto tempo demoraria para o mesmo acontecer com a Terra, caso o Sol ficasse sem combustível.

Segundo cientistas, Sol ainda irá deglutir todos os planetas da Via Láctea — Foto: Freepik

O planeta engolido apresentou 100 vezes mais brilho do que o usual ao longo de dez dias e, depois, apagou completamente. Este flash foi seguido por um sinal mais frio e duradouro, que levou os astrônomos a uma empolgante conclusão.

Eles confirmaram que a combinação dos dois eventos só poderia ter sido produzida por uma estrela engolindo um planeta próximo, que provavelmente era um mundo quente do tamanho de Júpiter. Ele teria sido puxado para a atmosfera da estrela moribunda e depois consumido em seu núcleo.

“Estávamos vendo o estágio final da deglutição”, disse o principal autor Kishalay De, do Instituto Kavli de Astrofísica e Pesquisa Espacial do MIT. O grupo descobriu a estrela comedora de planetas em 2020, mas entenderam exatamente o que estava acontecendo há 12 meses.

Com essas informações, os cientistas conseguiram estipular quanto tempo demoraria para que o Sol fizesse o mesmo com a Terra. Segundo eles, levará cerca de 5 bilhões de anos. "Quando o sol queimar, ele engolirá os planetas internos do sistema solar ao se tornar uma anã branca". (Com informações de MailOnline)

Com O Tempo