Adeus ao DOC: Bancos planejam abolir a transferência por documento

Os bancos associados à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) vão deixar de oferecer o serviço de transferência via DOC (Documento de Ordem de Crédito) a partir de 29 de fevereiro de 2024. A medida vale tanto para pessoas físicas quanto jurídicas e também inclui a TEC (Transferência Especial de Crédito), usada exclusivamente por empresas para pagamento de benefícios a funcionários. De acordo com a Febraban, o DOC foi utilizado em 59 milhões de operações em 2022, o que representa 3,7% das movimentações bancárias realizadas por clientes. A modalidade mais usada no período foi o Pix, seguido por cartão de crédito, cartão de débito, boleto, TED e cheques.

Nesta quinta-feira (4), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que os bancos associados à entidade vão deixar de oferecer o serviço de transferência por DOC (Documento de Ordem de Crédito) até o dia 29 de fevereiro de 2024, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. O DOC é uma modalidade na qual a transferência de recursos é efetivada no dia seguinte ao recebimento da ordem pelo banco.

De acordo com a Febraban, em 2022, foram realizadas 59 milhões de operações por meio do DOC, correspondendo a apenas 3,7% das 63,07 bilhões de transações bancárias realizadas pelos clientes. No mesmo período, o Pix foi a modalidade mais utilizada, com 24 bilhões de operações, seguido pelo cartão de crédito (18,2 bilhões), cartão de débito (15,6 bilhões), boleto (4 bilhões), TED (1,01 bilhão) e cheques (202,8 milhões).

Além da transferência por DOC, os bancos associados à Febraban também desativarão a Transferência Especial de Crédito (TEC), que é exclusiva para empresas realizarem pagamentos de benefícios aos seus funcionários. Na TEC, a transferência de recursos é concluída no mesmo dia em que a ordem é dada. Ambas as operações que serão desativadas possuem um limite de transação de R$ 4.999,99.

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, explicou que "com o surgimento do Pix e a alta movimentação bancária com menores taxas, tanto a TEC quanto o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes, que têm dado preferência ao Pix, por ser gratuito e instantâneo". A federação ressaltou que a decisão também foi tomada em prol da experiência e do custo-benefício aos clientes, uma vez que outras modalidades oferecem o mesmo serviço do DOC. A Transferência Eletrônica Disponível (TED), por exemplo, permite que o recurso seja creditado na conta do destinatário no mesmo dia, caso a operação seja realizada até as 17h. Já o Pix possibilita a transferência gratuita de valores menores.

A Febraban informou que os bancos vão continuar oferecendo a opção de emissão e agendamento do DOC até o dia 15 de janeiro de 2024, às 22h. Os DOCs agendados até essa data poderão ser concluídos até o dia 29 de fevereiro de 2024. Esse prazo foi estabelecido para que os bancos não emissores mantenham seus sistemas de recebimento ativos e possam processar tanto DOCs quanto TECs.

Uma das diferenças entre as operações é que a TEC possibilita que o emissor transfira valores para diferentes contas simultaneamente, o que não é possível no caso do DOC. Os bancos mantêm tarifas distintas para essas transações em seus diversos canais de atendimento ao cliente.

