'Odeio preto, não suporto': mulher é vítima de racismo e filma ofensas ditas pela suspeita; veja vídeo

Uma mulher foi vítima de racismo na parte externa de uma loja de conveniências em Salvador, neste domingo (7). Em um vídeo feito pela vítima, a suspeita diz que odeia pessoas pretas. O caso é tratado como injúria racial e é investigado pela Delegacia de Pau da Lima. Ninguém foi preso.

"Eu não gosto de gente escura que nem você. Eu odeio preto, não suporto", disse a mulher no vídeo.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

A vítima, a extensionista de cílios Andresa Fonseca, estava sentada em uma mesa na parte externa da loja de conveniência na Av. São Rafael quando a suspeita, que não foi identificada, sentou no mesmo local. A mulher disse que Andresa deveria se retirar apenas por ser negra.

No vídeo, a suspeita ainda afirmou que se considera "caucasiana" de cabelo liso, sem químicas, e disse que não tem medo da polícia. Em determinado momento, ela diz que "o que mais quer" é que os policias sejam acionados.

A extensionista de cílios contou que ligou para a Polícia Militar através do 190, mas que foi informada que o envio de uma viatura não seria possível e que ela deveria registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia. Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.

A vítima disse que filmou as ofensas para usar como prova, já que ela estava sozinha com a suspeita no momento do crime. Além dela, a única pessoa que presenciou as ofensas teria sido uma criança que vendia balas no local. Veja o vídeo:

Mulher comete racismo em loja de conveniência na Bahia; veja vídeo pic.twitter.com/xLH4hKt0zW — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 8, 2023

"A sensação foi de agressão e de rememorar tudo que nós pretos sofremos no dia a dia", desabafou a vítima.

O boletim de ocorrência foi registrado ainda neste domingo, na Delegacia de Pau da Lima. A Polícia Civil informou que a unidade vai contar com o auxílio da Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Descriminação (COERCID) para identificar a autora.

Da Redação com G1