Brasil: criança de 5 anos morre na porta de casa após tiroteio entre facções

A polícia do Ceará tenta identificar os criminosos que mataram uma menina de 5 anos na porta de casa, no bairro de Barra do Ceará, na noite do último sábado (6), em Fortaleza. Identificada como Thauany, a garotinha foi atingida durante um tiroteio entre bandidos de facções.

Foto: Reprodução/Itatiaia

Thauany chegou a ser levada para um hospital, onde teve a morte confirmada. O caso é investigado como homicídio.

Além de Thauany, dois alvos dos bandidos, sendo um deles de 12 anos, foram baleados e estão internados.

Com Itatiaia