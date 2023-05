Edital do Enem 2023 é publicado pelo Inep; saiba como se inscrever

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou, nesta segunda-feira (8), o edital do Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova é a principal forma de entrada de estudantes brasileiros no ensino superior, tanto público quanto particular.

Segundo o edital publicado no Diário Oficial da União, o período de inscrições será de 5 a 16 de junho no site do Inep. Já as provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro.

O resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgado ainda nesta segunda-feira (8). Os candidatos tiveram até o dia 28 de abril para requerer a isenção da taxa de R$ 85.

O Inep divulgará os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição também nesta segunda-feira (8). O instituto também publicou um edital específico para as justificativas de ausência de quem era isento no Enem 2022 e não compareceu aos dois dias de prova. Quem teve a solicitação ou a justificativa indeferida poderá entrar com recurso até a próxima sexta-feira (12) pela Página do Participante do Enem.

As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro, dois domingos. No primeiro dia, o candidato responde 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e mais 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. Já no segundo dia, são 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e outras 45 questões de Matemática e suas Tecnologias.

