Em pesquisa, dois em cada dez moradores de favelas não querem saber se tem câncer

Entre os moradores de favelas do Brasil, 21% afirmam que preferem não fazer exames para saber se têm câncer, segundo dados divulgados pela pesquisa "Percepção e prioridades sobre o câncer nas favelas".

Realizada pelo DataFavela, do Instituto Locomotiva, e pelo Oncoguia, a pesquisa ouviu mais de 2,9 mil moradores de comunidades do país. O estudo, apresentado na abertura do 13º Fórum Nacional Oncoguia, também revelou outros dados preocupantes: 24% dos entrevistados não sabem dizer se o câncer tem cura e 7% acreditam que não.

A pesquisa mostrou que 41% dos entrevistados não têm o hábito de fazer exames de rotina e 65% têm medo de descobrir um tumor. Esse medo se deve em grande parte ao fato de que oito em cada dez pessoas que responderam à pesquisa conheciam alguém que teve câncer. Na visão dessas pessoas, a doença é uma sentença de morte. Entre os participantes que tinham parentes com câncer (44% do total), em 60% dos casos, o desfecho foi a morte.

Luciana Holtz, presidente do Oncoguia, afirmou que o estudo revela que, sem informações sobre o assunto, o câncer só será descoberto em estágio avançado. Isso dificulta o tratamento, que se torna mais complexo, além de precarizar outras áreas.

Acesso a saúde: problema sistêmico

Para os pesquisadores, o estudo revela que o problema do tratamento do câncer nas favelas é sistêmico. A dificuldade de acesso não está apenas no desconhecimento, mas também na logística que permite um tratamento digno. Oito em cada dez entrevistados afirmaram que levam mais de uma hora de trânsito para chegar ao posto de saúde mais próximo de suas casas.

Além disso, a dificuldade de acesso a serviços básicos também acaba prejudicando o tratamento de pessoas que poderiam lidar com a doença ainda em seus estágios iniciais:

85% afirmam que teriam uma saúde melhor se tivessem melhores condições econômicas;

44% afirmam que se tivessem com quem deixar os filhos, poderiam se examinar melhor;

27% acham que o câncer é uma determinação divina e que exames e prevenção não podem ajudar.

Essa pesquisa é uma oportunidade única para identificar onde tratar o problema e melhorar a transparência em todos os processos. Segundo Tiago Farina, consultor estratégico do Oncoguia, com informações mais precisas, é mais fácil enfrentar o problema. A pesquisa mostrou que a dificuldade de acesso a exames, marcação de consultas, especialistas e informações sobre prevenção e tratamento são fatores-chave que precisam ser resolvidos.

Renato Meirelles, fundador do Instituto Locomotiva, responsável pelo DataFavela, destacou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) para a população das favelas e a necessidade de organização para fazer uma busca ativa e não esperar que as pessoas procurem a saúde. Ele enfatizou que os trabalhadores autônomos, que vivem em situação de desamparo, só aceitarão ajuda em estágios muito avançados e é preciso pensar nisso.

