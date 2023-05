Polêmica: Governo do Mato Grosso do Sul pretende oferecer cirurgias estéticas para vítimas de bullying

O governo do Mato Grosso do Sul lançou um ​​programa que usa recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) para ofertar cirurgias plásticas reparadoras de mama e orelha a crianças e adolescentes vítimas de bullying. A medida, lançada no início da semana, tem o intuito de "diminuir a evasão escolar decorrente dessas situações".

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

“Episódios de humilhação e agressão entre estudantes são cada vez mais frequentes e continuam a desafiar a organização das escolas, tanto na rede pública quanto na privada. Somente no ano de 2022, Mato Grosso do Sul registrou 142 casos”, informou o governo.

A secretária Estadual Adjunta de Saúde, Christine Maymone, disse ao G1 que ainda serão definidas como serão realizadas as cirurgias “preventivas de bullying”, mas contou que serão feitas parcerias com hospitais. A expectativa é que as primeiras intervenções ocorram ainda no primeiro semestre deste ano.

Ainda nesse rol de cirurgias, serão incluídos 30 encaminhamentos para correção de estrabismo na lista de espera da área oftalmológica.

O programa dará andamento ao processo de 1.375 cirurgias judicializadas — já em fase de cumprimento de sentença, das quais cerca de 90% são ortopédicas.

Programa

A ação faz parte do Programa ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila” prevê levar consultas, exames e cirurgias à população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e atender a demanda reprimida. O governador Eduardo Riedel anunciou investimentos de R$ 45 milhões e outros R$ 7,9 milhões oriundos do governo federal.

Com Itatiaia