Alerta: iFood divulga dicas para clientes evitarem cair no golpe da maquininha

O iFood divulgou, na última semana, as dicas para que os clientes não caiam no golpe da maquininha. Este golpe, segundo a empresa, acontece no momento de passar o cartão no aparelho oferecido pela pessoa que faz a entrega do pedido.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

O comum, nesta fraude, é que o entregador alegue que a máquina está sem sinal e, por isso, passa o mesmo cartão diversas vezes, com diferentes valores. Em outros casos, o visor da máquina é adulterado e o fraudador lança o valor maior que o que de fato aparece para o cliente.

Devido à incidência destes casos em pedidos feitos pela iFood, a empresa divulgou três dicas para os clientes. A primeira delas é fazer o pagamento de forma online, por meio do aplicativo. Assim, o cliente não precisa pagar nada na hora da entrega, apenas informar um código para receber o pedido.

Entretanto, quem escolher fazer o pagamento com cartão pode tomar algumas ações para não cair no golpe. O primeiro deles é sempre checar o valor no visor da maquininha, e não no celular do entregador.

Caso o entregador insistir que o cliente passe o cartão por uma segunda vez, se recuse e tente resolver o problema diretamente com o iFood, pelo chat do aplicativo.

Com Itatiaia