Bem-estar: Botox auxilia no relaxamento vaginal e anal e pode melhorar o sexo

Para além da finalidade estética, a toxina botulínica (cujo nome comercial mais conhecido é Botox) tem sido usada na região íntima de pessoas que não conseguem relaxar os músculos da vagina e do ânus na hora do sexo. A advogada Jaqueline Nogueira, de 45 anos, por exemplo, sofria incômodos e, por indicação da ginecologista, iniciou a fisioterapia pélvica, com aplicação da toxina botulínica. “Ainda há tabu, e muitas mulheres desconhecem o tratamento, que melhorou muito minha vida sexual”, disse a advogada.

Toxina botulínica tem sido usada por pessoas que não conseguem relaxar os músculos da vagina e do ânus na hora do sexo — Foto: Reprodução/ Freepik

A dor pode ter origem fisiológica ou emocional, e não afeta somente mulheres, como explica a fisioterapeuta pélvica Soraya Cunha, que atua em tratamentos íntimos há 20 anos, em São Paulo. Segundo ela, os músculos ficam contraídos a maior parte do tempo e são relaxados durante a relação sexual ou ida ao banheiro para a eliminação das fezes e da urina. “Se eles não relaxam, a mulher sente um espasmo muscular e acaba impedindo a penetração vaginal ou anal. Nos homens, a situação é semelhante no ânus. São casos comuns em consultório”, declarou Soraya.

Para essas situações, a aplicação da toxina nos pontos corretos e na dosagem certa pode ajudar a melhorar o sexo e não tem efeitos colaterais, como afirma a ginecologista Thelma Figueiredo Silva, diretora da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. “Com exceção de gestantes, a aplicação é segura. Mas a abordagem deve ser multidisciplinar, já que há casos de origem psicológica, após situação de abuso sexual, por exemplo”, disse.

A aplicação da toxina no ânus também pode ser feita, como explica Julia Duarte de Souza, urologista dos hospitais Felício Rocho e Urológica. “O proctologista investigará a causa do desconforto, que pode ser multifatorial. Pode ser seguro (o uso da toxina), mas o proctologista avaliará a melhor dose, o hábito intestinal da pessoa, o risco de incontinência fecal. E é essencial que seja feito por profissional capacitado”, afirmou Julia.

Fisioterapia pélvica ajuda no controle da musculatura

A fisioterapia pélvica busca melhorar o controle, a percepção e a qualidade da musculatura do assoalho pélvico – grupo de músculos (voluntários ou não) que sustenta a bexiga, a uretra, o útero e a próstata. No Brasil, entre 26% e 50% da população sofre com as chamadas Disfunções do Assoalho Pélvico (DAP), segundo estimativas do Ministério da Saúde.

Para tratar os diferentes problemas nessa área, além da toxina botulínica, mulheres e homens podem ter acesso a técnicas e exercícios que fortalecem ou relaxam a musculatura, como eletroestimulação, laser íntimo e biofeedback. “Há, ainda, recursos de terapia manual para relaxamento, estímulo à circulação e à função orgásmica”, afirmou a fisioterapeuta pélvica Soraya Cunha.

Vulvodínia

Vulvodínia é o nome da dor crônica vulvar, geralmente acompanhada por queimação, ardência e irritação, o que prejudica a qualidade de vida da mulher. As causas da dor são multifatoriais, e o diagnóstico é clínico, feito por exclusão.

Vaginismo

É a condição em que a mulher sente dor durante a relação sexual ou mesmo na inserção de aparelhos ginecológicos. O tratamento engloba exercícios de relaxamento, inserção controlada de dilatadores e toxina botulínica.

Toxina. A neurotoxina botulínica é produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Ela causa inibição da contração muscular.

Dor. A dor pode ter origem psicológica, após sofrimento de abuso ou em caso de educação em família muito rígida, segundo especialistas.

