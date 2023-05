Redução da jornada de trabalho: Brasil implementará projeto piloto de quatro dias por semana em setembro; entenda

A partir de setembro deste ano, algumas empresas brasileiras irão iniciar um projeto piloto para testar a redução da jornada de trabalho para quatro dias úteis. Essa iniciativa faz parte de um estudo global realizado pela instituição 4 Day Week Global e o Boston College, em parceria exclusiva com a Reconnect Happiness at Work, no Brasil. O objetivo é analisar se é possível obter os mesmos resultados de produtividade e outros benefícios em um período de trabalho reduzido. Países como o Reino Unido já realizaram experimentos semelhantes, com resultados positivos. Os organizadores acreditam que essa nova forma de trabalho poderá revolucionar o mercado de trabalho brasileiro, trazendo ganhos para as empresas, os colaboradores e a sociedade como um todo.

Foto: Westend61/Getty Images

Algumas empresas brasileiras irão iniciar um projeto piloto a partir de setembro deste ano para analisar a viabilidade de reduzir a jornada de trabalho para quatro dias úteis. Essa iniciativa faz parte de um estudo realizado em diversos países ao redor do mundo, conduzido pela instituição 4 Day Week Global em parceria exclusiva com o Boston College e a Reconnect Happiness at Work, no Brasil.

De acordo com o projeto, a adoção da jornada de trabalho de quatro dias permite que as empresas obtenham os mesmos resultados em termos de produtividade e outros ganhos, mesmo com menos tempo de trabalho.

Em outros países, empresas que implementaram a transição para uma semana de trabalho de 32 horas observaram aumentos na produtividade, além de uma maior atração e retenção de talentos, maior engajamento dos clientes e uma melhora geral na saúde, bem-estar e felicidade dos colaboradores. O foco inicial desse projeto é o aumento da produtividade, mas seus benefícios acabam se estendendo aos indivíduos, suas famílias e a sociedade como um todo, explica a Reconnect Happiness at Work.

Recentemente, o Reino Unido conduziu um estudo com 61 empresas para testar a produtividade ao adotar uma jornada de trabalho de quatro dias semanais. Os resultados indicaram que, mesmo com um dia a menos, as empresas conseguiram manter a produtividade dos colaboradores e, em alguns casos, até alcançaram melhores resultados do que com a jornada de trabalho de cinco dias. Com base nesses resultados, 92% das empresas participantes decidiram continuar com a semana de trabalho de quatro dias após o período piloto. Dentre as 61 empresas, pelo menos 56 continuam com a jornada de quatro dias, sendo que 18 delas afirmaram que essa política se tornou permanente. Além disso, durante os seis meses de experimento, o estresse e o esgotamento dos funcionários diminuíram em 71%, registrando níveis mais baixos de burnout.

No Brasil, dados apresentados pela Reconnect Happiness at Work indicam que o país lidera o ranking de ansiedade global, ocupa a quinta posição em casos de depressão e o segundo lugar em síndrome de burnout.

Sendo assim, a parceria exclusiva entre a Reconnect Happiness at Work e a 4 Day Week Global para realizar o projeto piloto da jornada de trabalho de quatro dias no Brasil é considerada uma grande honra. Os organizadores acreditam que essa nova forma de trabalho será revolucionária no mercado de trabalho brasileiro, permitindo mudanças significativas para atuar de maneira mais produtiva e saudável. A pesquisa já demonstrou que a redução de horas de trabalho com foco nos resultados é benéfica para os negócios, as pessoas e o meio ambiente, e eles estão ansiosos para compartilhar esses benefícios com as empresas brasileiras.

Da redação

Fonte: Itatiaia