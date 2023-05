10 Sugestões de Presentes Econômicos para o Dia das Mães: Celebrando com Afeto sem Comprometer o Orçamento

No próximo domingo, dia 14, comemora-se o Dia das Mães, uma data especial em que muitos se encontram diante do desafio de encontrar presentes adequados para as mulheres que tanto fizeram por nós. Com os preços cada vez mais altos dos presentes, a tarefa de decidir o que oferecer se torna ainda mais complexa.

Com esse pensamento em mente, o SeteLagoas.com.br reuniu aqui 10 sugestões de presentes econômicos para o Dia das Mães, garantindo que a ocasião não passe em branco. Vale ressaltar que um presente de qualidade não necessariamente precisa ser caro. Nesse momento, a intenção e o afeto envolvidos na escolha possuem um valor inestimável.

Foto: Reprodução/iStock

Confira as 10 opções:

1-Café da manhã surpresa

Uma opção econômica para o Dia das Mães é presentear com uma cesta de café da manhã. Durante datas como o Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Namorados, a demanda por cestas é alta, o que pode resultar em preços mais altos.

Por isso, uma dica é preparar ou comprar pães, doces e bebidas nas padarias e mercados, e montar a cesta em casa. Certifique-se de verificar a data de produção dos alimentos, caso opte por comprá-los, para garantir que estejam frescos e saborosos no dia da entrega da cesta.

2-Kit de jardinagem

De acordo com o Google Trends, as buscas por "kit de jardinagem" aumentaram em 180% no Brasil desde o início da pandemia. A jardinagem se tornou uma prática terapêutica para muitas pessoas. Portanto, presentear alguém que gosta de jardinagem com um kit pode ser muito significativo.

O kit pode incluir ferramentas em miniatura, substratos, pá, tesoura, vasos de diferentes tamanhos e formatos, e sementes variadas. Lembre-se de escolher os itens que fazem mais sentido para o contexto e as preferências do presenteado.

3-Quadro de memórias ou Álbum de fotos

Fotografias, para muitas pessoas, são ótimas formas de recordação sobre encontros e momentos em conjunto. Portanto, uma outra dica é montar um álbum personalizado que constitui a linha do tempo da família ou da relação em que o presenteado e quem presenteia estão envolvidos.

Um quadro de memórias com uma foto em família é um presente econômico, mas especial. Além disso, também é possível incluir no álbum QR Codes para músicas e vídeos que também marcaram a vida dos mesmos ou remetem a momentos específicos e felizes.

4-Kit relaxante

O kit relaxante é uma ótima opção para pessoas que praticam o autocuidado em casa. A dica é comprar os itens separadamente, priorizando aqueles que oferecem o melhor valor, mesmo em estabelecimentos diferentes. Depois, é só montar o conjunto em uma cesta ou caixa personalizada.

O kit relaxante pode incluir incensos, palo santo, diversas ervas como camomila, erva-doce, anis e capim limão para escalda-pés, esfoliantes, sais de banho, óleos, velas aromatizadas, máscara de argila e, para quem consome bebida alcoólica, licor.

5-Livros

Para os amantes da leitura, receber livros como presentes é uma surpresa agradável. Uma opção é buscar em sebos, onde é possível encontrar preços mais acessíveis e montar kits sem gastar muito. Além disso, para aqueles que preferem livros novos, vale a pena pesquisar em lojas físicas e também em marketplaces, como a Amazon e a Estante Virtual.

Uma maneira carinhosa de presentear alguém é escrever uma dedicatória na primeira página do livro, expressando sentimentos e explicando os motivos por trás da escolha.

6- Cursos online

Com a crescente oferta de plataformas digitais que disponibilizam uma ampla variedade de serviços, presentear alguém com cursos online pode ser uma ótima maneira de ajudá-la a adquirir novas habilidades ou a aprofundar seus conhecimentos em uma área específica. Atualmente, existem opções de cursos gravados e ao vivo, com diferentes durações, desde cursos breves até programas mais extensos. Caso a pessoa presenteada não tenha interesse em cursos online, também é possível considerar a opção de cursos presenciais.

Em ambos os casos, é importante verificar se a pessoa tem interesse em algum curso específico e se possui tempo livre disponível para realizá-lo.

7-Caneca personalizada

Se você estiver com um orçamento limitado para o presente e sua mãe apreciar uma boa xícara de café ou chá, uma ideia interessante é presentear com uma caneca personalizada. Você pode optar por comprar uma já pronta, mandar fazer em uma gráfica ou até mesmo decorá-la você mesmo(a) utilizando uma caneta permanente, com uma frase, foto ou mensagem que tenha um significado especial para ela.

8-Colar ou pulseiras

Embora colares e pulseiras vendidos em lojas de grife possam ter preços elevados, é possível encontrar opções mais acessíveis em marcas que oferecem semijoias ou até mesmo em trabalhos artesanais disponíveis em feiras e mercados de artesanato.

9-Kit de cervejas artesanais

Embora cervejas artesanais geralmente tenham preços um pouco mais altos em comparação com as opções convencionais, é possível acompanhar promoções em supermercados e aproveitar oportunidades que possam surgir a qualquer momento. Nessa dica, você pode montar um kit com três ou quatro cervejas especiais, por exemplo, e complementá-lo com algum petisco ou tira-gosto.

É importante lembrar-se de ter uma noção dos tipos de cervejas que a pessoa presenteada aprecia, pois entre as cervejas artesanais existem diversas opções, desde as mais leves até as mais encorpadas.

10- Delícias doces

Por fim, a última sugestão são os doces, que são presentes bastante comuns e apreciados. Se optar por essa opção, você pode adquirir diferentes tipos de doces e montar uma caixa personalizada ou encomendar doces de um profissional especializado na área. No entanto, em ambos os casos, é necessário conhecer os gostos e preferências da pessoa presenteada, selecionando doces que sejam os favoritos dela ou que despertem seu paladar.

Da redação, Djhessica Monteiro.